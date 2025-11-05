קהל רב ועל צבאם ראשי ישיבות, רבנים ואישי ציבור נטלו חלק בשמחת נישואי החתן, נכדו של חבר מועצת גדולי התורה וראש ישיבת 'שכר שכיר' הגאון רבי אריה לוי, ובנו של הרב משה לוי, עב"ג הכלה נכדתו של הגאון רבי דוד יצחק שפירא, ראש ישיבת 'באר יעקב' (חרדים)
"הלוואי שהייתי יכול ללמוד איתכם", כך התבטא הראשל"צ הגאון רבי דוד יוסף בהילולת הגאון רבי משה לוי זצ"ל, בעל 'מנוחת אהבה' | צפו בתיעוד מהילולת הגאון הנסתר זצ"ל, שנפטר בגיל 39 בלבד, והותיר אחריו מורשת של תורה ועבודה | סיקור מלא מהעצרת ומעליה לציון בבני ברק (חרדים)