מקור בכיר המעורה בפרטי המשא ומתן בין איראן לארצות הברית מסר היום (ראשון) לסוכנות הידיעות האיראנית תסנים כי המחלוקת בין שתי המדינות סביב סעיף אחד או שניים במזכר ההבנות האפשרי עדיין נמשכת. הדברים מגיעים על רקע דיווחים אינטנסיביים בימים האחרונים על התקדמות משמעותית במשא ומתן, כאשר מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו הבטיח כי "יהיו חדשות במהלך היום".

על פי המידע שהודלף על פרטי ההבנות הראשוניות ה"אפשריות", וושינגטון תתחייב שבמהלך תקופת המשא ומתן תשהה או תבטל זמנית את סנקציות הנפט על איראן. צעד זה יאפשר לטהרן למכור את הנפט שלה בתקופה זו ללא המגבלות הנובעות מהסנקציות - הקלה כלכלית משמעותית למשטר האייתוללות.

מזכר הבנות שיכלול סיום המלחמה בלבנון

לפי המידע שפורסם, אם שני הצדדים יאשרו את סעיפי ההבנות הראשוניות, תחילה תוכרז מזכר הבנות (MOU) - הבנה שבה יודגש סיום המלחמה בכל הזירות, כולל לבנון. לפי סעיף זה, גם ישראל, כבעלת בריתה של ארה"ב, תידרש לסיים את המלחמה בלבנון - דרישה שעוררה ביקורת חריפה בישראל.

על פי הפרטים שדלפו, לאחר הכרזת מזכר ההבנות יוגדר חלון זמן של 30 יום ליישום צעדים הקשורים למצור הימי ולמיצר הורמוז. במקביל תיקבע תקופה של 60 יום למשא ומתן בנושא הגרעין - הסוגיה המרכזית שמעסיקה את העולם המערבי.

איראן טרם התחייבה לצעדים בתחום הגרעין

יצוין כי איראן, בשלב הנוכחי, לא קיבלה על עצמה שום צעד בתחום הגרעין. על פי דיווח ב'ניו יורק טיימס', טהרן הסכימה לוותר על מאגר האורניום המועשר לרמה גבוהה שברשותה, אך ההצעה הנוכחית אינה קובעת כיצד יבוצע הוויתור, והדיון בפרטים נדחה לסבב השיחות הבא.