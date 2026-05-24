נתניהו: טראמפ החבר הטוב ביותר שהיה לישראל בבית הלבן

ראש הממשלה בנימין נתניהו פרסם היום (ראשון) הודעה בה הביע הקלה על שלומו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, לאחר אירוע הירי שהתרחש הלילה מחוץ לבית הלבן בוושינגטון. בהודעה, כינה נתניהו את טראמפ "החבר הכי טוב שהיה לישראל אי פעם בבית הלבן".

"אני מרוצה מכך שהנשיא דונלד טראמפ נמצא בטוח ושיוצר התקיפה נוטרל לפני שהספיק לגרום לנזק נוסף", כתב ראש הממשלה בהודעתו. נתניהו הוסיף כי "אלימות פוליטית, ובכלל זה ניסיונות חוזרים ונשנים להתנקש בחייו של הנשיא טראמפ, צריכה להיות מוקעת באופן חד-משמעי ובתוקף על ידי כולם".

אירוע הירי התרחש הלילה בסביבת הבית הלבן, כאשר נשמעו כ-20 עד 30 יריות מחוץ למתחם הנשיאותי. השירות החשאי האמריקני הורה מיד לעיתונאים שהתאספו באזור המדשאה הצפונית לפנות במהירות לחדר התדרוכים. על פי הנמסר, היורה נוטרל על ידי כוחות הביטחון לפני שהספיק לגרום לנזק נוסף.

ההודעה של נתניהו מגיעה על רקע תקופה מתוחה ביחסים בין ירושלים לוושינגטון, בעקבות ההתקדמות במשא ומתן בין ארצות הברית לאיראן. כפי שדיווחנו קודם לכן, טראמפ פרסם הודעה דרמטית בה הודיע כי "ההסכם כבר נוסח ברובו", תוך שהוא מפרט שיחות שקיים עם מנהיגי המזרח התיכון.

למרות המתיחות הדיפלומטית, בחר נתניהו להביע תמיכה מלאה בטראמפ לאחר אירוע הירי, תוך שימוש בביטוי חריג במיוחד - "החבר הכי טוב שהיה לישראל אי פעם בבית הלבן". ניסוח זה עשוי להעיד על ניסיון לרכך את המתיחות ולשמר את הקשר האישי עם הנשיא האמריקני, בעת שהמשא ומתן עם איראן ממשיך להתקדם.