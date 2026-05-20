מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו הציג הצעה דרמטית לעם הקובני: ארצות הברית מוכנה לפתוח "פרק חדש" ביחסים עם האי הקריבי ולהעניק סיוע הומניטרי בהיקף של 100 מיליון דולר במזון ותרופות. אולם ההצעה מותנית בתנאי מרכזי אחד - שינוי המשטר הקומוניסטי השולט במדינה.

"הסיבה שאתם נאלצים לשרוף 22 שעות ביממה ללא חשמל אינה בגלל 'חסימת' נפט בידי ארה"ב", מסר רוביו בהצהרה חריפה. "כפי שאתם יודעים טוב יותר מכל אחד אחר, אתם סובלים מהפסקות חשמל כבר שנים. הסיבה האמיתית שאין לכם חשמל, דלק או מזון היא כי אלה ששולטים במדינה שלכם שדדו מיליארדי דולרים".

חברה צבאית ששדדה את העם

מזכיר המדינה האמריקני חשף פרטים מדאיגים על השחיתות המשטרית בקובה. לדבריו, ראול קסטרו הקים לפני יותר משלושים שנה חברה בשם GAESA, הנמצאת בבעלות הצבא הקובני. החברה מייצרת הכנסות גבוהות פי שלושה מתקציב הממשלה של קובה, כאשר האליטות של העסק מחזיקות בנכסים בשווי 18 מיליארד דולר ושולטות ב-70% מהכלכלה הקובנית.

"הרווחים כלל לא מגיעים לעם הקובני", הבהיר רוביו, תוך שהוא מפנה אצבע מאשימה כלפי המשטר הקומוניסטי. הדברים מגיעים על רקע משבר חסר תקדים שפוקד את קובה בחודשים האחרונים, כאשר רשת החשמל הארצית קרסה שוב ושוב והותירה כ-11 מיליון תושבים ללא חשמל סדיר, מים זורמים ואפשרות לקבל טיפול רפואי בסיסי.

ההצעה האמריקנית: 100 מיליון דולר בתנאי

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הבהיר כי הוא מוכן לפתוח "פרק חדש" עם הקובנים, אך הדגיש: "הדבר היחיד שעומד בדרך לעתיד טוב יותר הם אלה ששולטים במדינתכם". ההצעה האמריקנית כוללת תקציב של 100 מיליון דולר במזון ובתרופות, אך בתנאי מרכזי - שאלה יופצו ישירות על ידי ארגוני צדקה אמינים, ולא דרך המשטר הקומוניסטי.

יצוין כי ממשלת קובה מאשימה זה שנים שהסיבה לאתגרים שלה היא האמברגו האמריקני בן עשרות שנים שמגביל סחר, עסקאות פיננסיות וקשרים עסקיים עם קובה. אף שבמהלך השנים ממשלים שונים הטילו סנקציות, ממשל טראמפ החליט על סנקציות חמורות אף יותר על המדינה הקריבית.

גחלת יהודית בלב השממה

כזכור, לאחרונה התקיים אירוע היסטורי בקובה כאשר לאחר למעלה ממאה שנים הוכנס ספר תורה חדש למדינה הקומוניסטית. בני קהילת "עדת ישראל" בהוואנה חגגו את הכנסתו של ספר תורה מהודר ברוב פאר והדר, כאשר המשלחת האמריקנית שהגיעה לאירוע חשפה מציאות חיים בלתי נתפסת.

בקובה, שחווה בשנים האחרונות קריסה כלכלית מוחלטת, המשכורת הממוצעת עומדת על כ-10 דולרים בחודש בלבד. המחסור בדלק הפך למכת מדינה, תחנות הדלק סגורות, והתושבים מתמודדים עם קשיים יומיומיים חסרי תקדים. למרות כל הקשיים, הקהילה היהודית הקטנה ממשיכה לשמור על גחלת היהדות בתנאים כמעט בלתי אפשריים.

נותר להמתין ולראות אם המשטר הקובני יקבל את ההצעה האמריקנית, או שימשיך להאשים את וושינגטון במשבר הכלכלי והאנושי שפוקד את האי הקריבי.