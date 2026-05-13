מזכיר המדינה האמריקאי מרקו רוביו נוחת היום (רביעי) בבייג'ינג לצד נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, בביקורו הראשון בסין ובפעם הראשונה מזה כעשור שנשיא אמריקאי מגיע לבירה הסינית. אולם הביקור גרר עמו מבוכה דיפלומטית לא פשוטה: סין הטילה על רוביו סנקציות פעמיים בעבר, בתגובה לפעילותו כסנאטור.

רוביו, יליד קובה ומתנגד נחרץ לקומוניזם, עמד מאחורי חקיקה שהטילה סנקציות רחבות על בייג'ינג בשל שימוש בעבודת כפייה של מיעוט האויגורים החיים בסין – האשמה שסין דוחה מכל וכל. כמו כן ביקר בחריפות את הדיכוי הסיני בהונג קונג. כיוון שחוקית נאסר על רוביו להיכנס לסין, נדרש פתרון יצירתי במיוחד.

שינוי אות אחת – פתרון דיפלומטי

הפתרון שמצאה בייג'ינג לדילמה היה יצירתי במיוחד: זמן קצר לפני שנכנס לתפקידו בינואר 2025, שינו הממשל הסיני ואמצעי התקשורת הרשמיים את האות הסינית המשמשת לתרגום ההברה הראשונה של שם משפחתו. כך דווח ב'אשארק אל-אווסט'.

שני דיפלומטים ציינו כי לדעתם שינוי זה נועד לאפשר לסין להתחמק מהצורך לאכוף את הסנקציות, שכן מבחינה טכנית מדובר כעת בשם שונה. דובר שגרירות סין בוושינגטון, ליו פינגיו, הציג זאת בניסוח שמרני יותר: "הסנקציות מכוונות כלפי אמרותיו ומעשיו של מר רוביו בעת כהונתו כסנטור בנוגע לסין".

ביקור היסטורי בצל מתיחות

הביקור של טראמפ ורוביו בסין מגיע על רקע מערכת יחסים מורכבת בין שתי המעצמות. על פי דיווחים אמריקאים, הנשיא טראמפ מגיע לפגישה עם נשיא סין שי ג'ינפינג עם ציפיות נמוכות יחסית – במקום לנסות להשיג יתרון כלכלי משמעותי, הוא מתמקד בהשגת מספר הסכמים מצומצמים בתחומי הסחר.

לנסיעה מצטרפת משלחת מכובדת במיוחד של בכירי אנשי העסקים באמריקה, בהם אילון מאסק, טים קוק ובכירים מהחברות בואינג, ויזה וקואלקום. כידוע, טראמפ גם מבקש לגייס את סיועה של סין בניסיון לקדם פתרון למלחמה מול איראן, מהלך שנחשב לפחות פופולרי בארצות הברית.

רוביו – מועמד פוטנציאלי לנשיאות

מעבר לתפקידו הנוכחי כמזכיר המדינה, רוביו נחשב לאחד המועמדים הפוטנציאליים לנשיאות ב-2028. על פי דיווח בניו יורק טיימס, הנשיא טראמפ דן עם יועציו הבכירים לגבי מי יחליף אותו כמועמד הרפובליקני – סגן הנשיא ג'יי-די ואנס או מזכיר המדינה מרקו רוביו.

טראמפ נוהג לשאול יועציו וחבריו את מי הם מעדיפים, "ג'יי-די או מרקו?", והוא לעיתים קרובות מעלה את האפשרות שכדאי ששניהם ישלבו כוחות ויתמודדו בכרטיס משותף ב-2028. ואנס ורוביו, שהם חברים, אינם רוצים להיראות כמי שמתחרים זה בזה על מועמדות המפלגה.

הביקור בסין מהווה הזדמנות לרוביו להציג את עצמו כדיפלומט בכיר ולהוכיח את יכולתו לנהל משא ומתן מורכב עם אחת המעצמות המשמעותיות בעולם, למרות ההיסטוריה המסובכת ביניהם.