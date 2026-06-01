צעד נוסף בדרך למערכת בחירות נוספת: ועדת הכנסת אישרה הבוקר (שני) את הצעת חוק התפזרות הכנסת לקריאה ראשונה. החוק צפוי לעלות לאישור מליאת הכנסת כבר היום אחר הצהריים, בצעד שמקרב את מדינת ישראל לבחירות לכנסת ה-26.

כזכור, החוק הוגש לאחר הוראתו של הגר"ד לנדו שליט"א, בעקבות המשיכה של חוק הסדרת מעמד לומדי התורה. כעת המהלך מגיע לאחר שהצעת החוק עברה בקריאה טרומית ברוב מוחלט של 110 חברי כנסת מול אפס מתנגדים.

טווח התאריכים המסתמן: גמישות מירבית

בנוסח החוק שהוכן לקריאה הראשונה נקבע טווח תאריכים רחב שבין ה-8 בספטמבר ל-26 באוקטובר. עם זאת, יו"ר הקואליציה ח"כ אופיר כץ הבהיר בדיון כי הטווח הנוכחי אינו מחייב: "טווח התאריכים יהיה 08/09-20/10, התאריכים האלו לא מגבילים אותנו גם אם נרצה תאריך אחר מחוץ לטווח".

ח"כ ינון אזולאי, נציגו של יו"ר ש"ס אריה דרעי בדיון, הביע אופטימיות לגבי סגירת המועד הסופי בקרוב: "אני מקווה שהשבוע, גג תחילת שבוע הבא נוכל להגיע להסכמות על מועד בחירות". הצהרתו מעידה על מגעים אינטנסיביים בין סיעות הקואליציה לגיבוש עמדה משותפת.

האתגר הלוגיסטי: אזהרה מועדת הבחירות

ממלא מקום מנכ"ל ועדת הבחירות המרכזית, עו"ד דין ליבנה, הציג בדיון את המגבלות והמשמעויות של תאריכי הבחירות השונים. ליבנה הבהיר כי הוועדה מסוגלת להיערך גם בטווח קצר מ-90 יום, אך ציין: "אנחנו נודה שלא יתנו לנו פחות מ-83 יום מרגע הפיזור ועד הבחירות".

אחד המועדים המורכבים ביותר שעלו בדיון הוא ה-15 בספטמבר. ליבנה הדגיש שמדובר בתאריך בעייתי מבחינה לוגיסטית, מכיוון שהוא חל בין ראש השנה ליום כיפור. "במקרה כזה נבקש להאריך את מועד פרסום התוצאות הרשמיות בעוד יום, ויהיו רק אחרי 9 ימים. זה מחייב תיקון בחוק יסוד הכנסת", הבהיר.

המשמעות המעשית של קיום בחירות במועד זה היא צמצום משמעותי של הזמן המוקצב לבקרת הבחירות ולספירת המעטפות הכפולות. גורמי הוועדה מעריכים כי מועד כזה עלול ליצור קשיים טכניים ולעכב את פרסום התוצאות הסופיות.

אך בניגוד לדיווחים שונים, גם לו הבחירות יתקיימו בין ראש השנה ליום הכיפורים, הדבר לא יגרור לחילול שבת ויום טוב לצורך ספירת הקולות.

כעת, לאחר אישור החוק בוועדה, ההצעה תעלה היום אחר הצהרים לדיון והצבעה במליאה הכנסת, ומשם תשוב לוועדה להכנה לקריאה שניה ושלישית.