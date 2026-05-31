החשש ממעצרים בקלפיות: ועדת הבחירות מנסה למנוע

חודשים ארוכים לפני פתיחת הקלפיות לבחירות לכנסת ה-26, ובמפלגות החרדיות כבר עוקבים בדאגה אחר יוזמות משפטיות וציבוריות המבקשות להגביל את השתלבותם של פעילי שטח חרדים בתפקידים הרשמיים של יום הבחירות. הסערה הנוכחית החלה בעקבות פניות של גורמים שונים לוועדת הבחירות המרכזית, בדרישה למנוע מבחורי ישיבות ואברכים שאינם מתייצבים בלשכות הגיוס לעבוד בשכר ביום הבחירות.

על פי אותן דרישות, על הוועדה לבצע בדיקות רקע למועמדים ולפסול את מי שאינו מוסדר מול רשויות הצבא מלשמש כמזכיר קלפי, חבר ועדה או מפקח טוהר הבחירות. עבור המפלגות החרדיות, מדובר באיום ישיר על אחד המנגנונים הרגישים ביותר ביום הבוחר.

כידוע, מערך השטח של ש"ס ויהדות התורה נחשב למקצועי ביותר במערכת הפוליטית, ומבוסס על מיפוי קהילתי מדויק. נציגי המפלגות המוצבים בקלפיות משמשים כחוליה קריטית: הם מסמנים את המצביעים שהגיעו, ומזרימים נתונים בזמן אמת למחשבי המטות, שיוצאים בהמשך היום להביא מהבתים את מי שטרם הצביע.

ועדת הבחירות: הקלפי היא שטח נייטרלי

בוועדת הבחירות המרכזית מבקשים בשלב זה להרגיע את הרוחות ולמנוע בלאגן ושיבושים בניהול יום הבחירות. בעמדה רשמית שפרסמה הוועדה, הובהר כי הקלפי היא שטח נייטרלי וכי הוועדה אינה מהווה זרוע אכיפה של צה"ל או המשטרה.

"ועדת הבחירות המרכזית רואה חשיבות עזה בהשתתפות כלל האוכלוסיה במבצע הבחירות, בין כמזכירי ועדות קלפי ומפקחי טוהר הבחירות... והכל בכפוף להוראות הדין. הוועדה אמונה על ביצוע הבחירות, אך היא, כידוע, אינה רשות שיש לה סמכויות חקירה או אכיפת החוק"

מדוברות הוועדה הוסיפו כי "תנאי הכשירות לתפקידים קבועים בדין. מי שעומד בהם, רשאי להתמנות. עמדתה העקבית של הוועדה היא שהקלפי היא שטח נייטראלי, ואין להכניס אליה שיקולים אחרים".

החשש: התערבות היועמ"שית וסכנת מעצרים

למרות הודעת ההרגעה של הוועדה, במערכת המשפטית והפוליטית מדגישים כי המילה האחרונה טרם נאמרה, שכן יש עוד זמן רב עד למועד הבחירות בפועל. החשש המרכזי כעת מתחלק לשני תרחישים שמדאיגים את ראשי המטות החרדים.

פסילה משפטית גורפת: גורמים משפטיים מעריכים כי הסוגייה תובא בקרוב לפתחה של היועצת המשפטית לממשלה. לא מן הנמנע כי היועמ"שית תוציא בסופו של דבר הנחיה מחייבת לוועדת הבחירות המרכזית, האוסרת עליה להעסיק ולשלם שכר מכספי ציבור למי שמוגדר כעובר על החוק או כעריק.

סכנת מעצרים ביום הבחירות: שאלה גדולה ורגישה עוד יותר שנותרה כרגע ללא מענה ברור, היא שאלת החסינות הפיזית. גם אם ועדת הבחירות לא תבדוק את התיקים, איש אינו מבטיח שהמשטרה הצבאית או משטרת ישראל לא ינצלו את הגעתם של אותם צעירים לקלפיות – שם הם נדרשים להזדהות בשמם המלא ובמספר תעודת הזהות שלהם – כדי לבצע מעצרים.

נכון לשעה זו, אין תשובה ברורה או ערבויות לכך שהקלפיות אכן ישמשו כ"עיר מקלט" מפני מעצרים. במפלגות החרדיות עוקבים בדריכות ומקווים שהסוגייה תיפתר בהקדם, כדי למנוע שיבוש של יום הבחירות.