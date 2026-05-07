המטאטא הקדוש - רבי יוסף וולטוך

רבי יוסף וולטוך זצ"ל, המכונה "המטאטא הקדוש", היה אחד מצדיקי הדור הנסתרים שהתגורר בסמוך לרחוב הרידינג בתל אביב. הוא נודע בכינויו המיוחד בשל דרכו הייחודית להסתיר את גדלותו הרוחנית - בלילות היה מטאטא את רחובות תל אביב כשהוא מסתיר ספרי קבלה נדירים בתוך סלי הניקיון הפשוטים. רבים מאמינים שהיה אחד מל"ו הצדיקים הנסתרים שעליהם עומד העולם, והוא פעל ישועות רבות ללא הפסקה לטובת עם ישראל.

יום ההילולא של רבי יוסף וולטוך מציין 43 שנים להסתלקותו הפתאומית בדרך ממירון לצפת. הצדיק הנסתר זכה לגילוי אליהו הנביא ונודע ביכולתו לבטל גזרות קשות בכוח תפילתו. למרות גדלותו הרוחנית, בחר להסתיר את עצמו מאחורי דמות של מטאטא פשוט, תוך שהוא ממשיך לעסוק בלימוד תורה ובקבלה בסתר.

סיפורו של המטאטא הקדוש מהווה דוגמה מרגשת לענווה ולהסתרת הצדיקות. בעוד שרבים מחפשים כבוד ופרסום, רבי יוסף וולטוך בחר בדרך ההפוכה - להיות "אור בלב החשיכה", לפעול למען הכלל מבלי שאיש ידע על כך. הוא שילב בין עבודה פיזית פשוטה לבין עבודת הקודש הנעלה ביותר, כשהוא נושא עמו ספרי קבלה נדירים בסלי הניקיון שלו.

מקומות מגוריו בתל אביב, בסמוך לרחוב הרידינג, הפכו לאתר עלייה לרגל עבור מאמינים רבים. אנשים מגיעים למקום כדי להתפלל ולבקש ישועות בזכותו של הצדיק הנסתר. רבים מספרים על ניסים וישועות שזכו להם בזכות תפילותיהם באתר ובעת ההילולא השנתית.

תורתו ודרכו של רבי יוסף וולטוך ממשיכות להשפיע על דורות של מאמינים. הוא הוכיח שגדלות רוחנית אמיתית אינה תלויה בפרסום או בכבוד, אלא בעבודת ה' הכנה והטהורה. דמותו מלמדת על הערך של ענווה, הסתרת הצדיקות, ועבודת ה' מתוך אהבה טהורה.

יום ההילולא של המטאטא הקדוש מהווה הזדמנות למאמינים להתחבר לדמותו המיוחדת, להדליק נרות לזכרו, ולבקש ישועות בזכות הצדיק הנסתר. רבים נוהגים לעלות לציונו, לומר תהילים, וללמוד מתורתו ומדרכו הייחודית בעבודת ה'.