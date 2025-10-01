לראשונה בתולדות המדינה, בכירי צה"ל ומשרד הביטחון הסכימו להעניק סמכויות פיקוח מלאות לגוף אזרחי חיצוני, שיורכב מרבנים ואנשי חינוך ומקצוע, תחת האגף ביטחוני חברתי במשרד הביטחון. גוף זה יהיה אמון על וידוא קיום הפקודות המחמירות במסלולים החרדיים. גורמים בכירים: "נראה התקדמות משמעותית בחתימה הסופית בקרוב" (חרדים)
"זה צבא של גיהנום, של פריצות וחברים רעים!" – כך נשמעה זעקתו המרטיטה של ראש הישיבה הגאון רבי משה צדקה, בשיחה עם אביו של בחור ששקל להתגייס לחטיבת חשמונאים - ולבסוף התחרט | לאחר שהבחור התחרט, ניסו להפעיל עליו לחץ כבד כדי שישנה את החלטתו - אך הוא לא נכנע | האזינו לזעקת ראש הישיבה (חרדים)
רבנים ואנשי חינוך מתריעים מפני גיוס לחטיבה החרדית החדשה - 'חשמונאים', בעת שבה עולם התורה נתון למרמס ורדיפה | הרבנים מסבירים ל'בבלי' את ההתנגדות: "הם כעת נחשבים כמו המתייוונים החדשים. ידע כל בחור שמתגייס לשם, או אב ששולח את בנו לשם - שהוא הורס את עולם התורה" | הראש"ל הגר"י יוסף: "אפשר להיכנס חרדי ולצאת חרדי? אין דבר כזה בעולם" (חרדים)
"צריכים להבין שמה שרוצים פה לגייס את בני הישיבות זה לא אמיתי, לא בגלל ביטחון המדינה. זה לא נכון. זו מגמה אמיתית כדי לחלן אותנו. נוצרה פה דת מסוכנת של פרוגרסיביות, שהיא מוכנה לעשות הכל כדי להעביר אליה נפשות" | אחד ממנהיגי הציבור הליטאי, ראש הישיבה הגר"י אייכנשטיין, במשא מכונן על ההשקפה הליטאית סביב המדינה והגיוס לצבא | צפו (אקטואליה)