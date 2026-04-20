במהלך דרמטי שמעיד על החרפת היחסים בין מוסקבה לירושלים, עצרו הרשויות הרוסיות במוסקבה כ-40 ישראלים לחקירה בגין "מעורבות" במלחמה עם איראן. הישראלים, חלקם בעלי דרכון רוסי, הוחזקו במשך חמש שעות בתנאים קשים - ללא אוכל, שתייה ואפילו גישה לשירותים.

על פי דיווח באתר אופוזיציה רוסי שהובא ב-ynet, הרשויות הרוסיות נהגו בישראלים בחוצפה ודרשו מהם לפתוח את הטלפונים הניידים שלהם. במהלך החקירה, נמסר לישראלים מסר ברור: "איראן היא בעלת בריתה של רוסיה ואויב שלה - הוא אויב שלנו גם".

הישראלים שוחררו לאחר כחמש שעות וחתמו על מעין "מסמכי אזהרה". גורם בישראל שצוטט בדיווח אישר כי יש בידיו מידע על אירוע כזה, ולדבריו מספר הישראלים המעורבים "נמוך יותר, אך לא בהרבה ממה שצוין".

על רקע מתיחות חריפה

המעצר מגיע על רקע מתיחות חסרת תקדים בין רוסיה לישראל בתקופה האחרונה. כפי שדווח באתר בבלי, משרד החוץ הרוסי ושגרירות רוסיה בישראל פנו באופן אינטנסיבי מספר פעמים לגורמים ישראליים והתריעו בפניהם באופן חריג, כי התקיפות באזור המתקן הגרעיני בבושהר שבאיראן מסכנות באופן ישיר אזרחים ואנשי מקצוע רוסים הנמצאים במקום.

בכיר בקרמלין שלח מכתב רשמי לגורם ישראלי בכיר, ובו הזהיר בלשון חריפה: "אתם מעמידים את אנשינו בסכנה. זהו משחק מסוכן שעלול להוביל לאסון גרעיני אדיר עם השלכות קשות על כל המזרח התיכון".

איומים מתגברים מהקרמלין

במקביל למעצרים, הסלים סגן ראש מועצת הביטחון הרוסית, דמיטרי מדבדב, את הטון כלפי מדינות המערב. כפי שפורסם, מדבדב הצהיר כי רשימת המתקנים האירופיים המייצרים כטב"מים וציוד צבאי עבור אוקראינה מהווה למעשה "רשימת מטרות פוטנציאליות" עבור הכוחות המזוינים של רוסיה.

"מתי התקיפות יהפכו למציאות? זה תלוי במה שיקרה בהמשך", כתב מדבדב ברשתות החברתיות, והוסיף בנימה מאיימת: "שינה ערבה, שותפים אירופיים!". הרשימה שפרסמה מוסקבה כוללת מתקנים בבריטניה, גרמניה, פולין, איטליה וצ'כיה - ובאופן מפתיע גם בישראל ובטורקיה.

יצוין כי מדבדב, הידוע בעמדותיו הקשות כלפי המערב, הזהיר לאחרונה מפני "עימות גרעיני בלתי נמנע" במזרח התיכון, וטען כי הפעולות הצבאיות של ארה"ב וישראל לא צמצמו את הסיכון להתפשטות גרעינית - אלא דווקא הגבירו אותו.

המעצר במוסקבה מצטרף לסדרה של צעדים רוסיים המעידים על החרפת היחסים עם ישראל, על רקע הקשר ההדוק בין מוסקבה לטהראן והמלחמה המתמשכת במזרח התיכון.