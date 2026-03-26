הטלגרף הבריטי חושף

פוטין חוגג: 760 מיליון דולר ביום - הרווח המטורף של רוסיה מהמלחמה באיראן

המלחמה במזרח התיכון מקפיצה את מחירי הנפט, ומי שגוזר את הקופון הוא הקרמלין שרואה את הכנסותיו מהאנרגיה מכפילות את עצמן תוך חודש אחד בלבד | בעוד העולם עוקב בדאגה אחרי המצור על מיצרי הורמוז, ולדימיר פוטין נהנה מרווחי עתק בלתי צפויים ומהקלות זמניות בסנקציות האמריקאיות (חדשות בעולם)

המנהיג העליון החדש מוג'תבא חמינאי - פוטין (צילום: רשתות ערביות - שאטרסטוק)

דיווח דרמטי ב"טלגרף" הבריטי חושף כי נשיא רוסיה, ולדימיר פוטין, מרוויח לפחות 760 מיליון דולר בכל יום כתוצאה מהזינוק העולמי בביקוש לנפט רוסי בעקבות המלחמה ב.

על פי נתוני מכון KSE (בית הספר לכלכלה של קייב), מכירות הנפט והגז של הקרמלין צפויות לזנק החודש מכ-12 מיליארד דולר לכמעט 24 מיליארד דולר.

הטלטלה בשוק האנרגיה, שהחמירה בשל המצור האיראני על מיצרי הורמוז, הפכה למכרה זהב עבור מוסקבה. בעוד שמחיר הנפט הגולמי מסוג "ברנט" עלה ב-38% מאז פרוץ המלחמה, מחירו של הנפט הרוסי זינק בשיעור חד עוד יותר של 72%.

המצב תודלק גם על ידי החלטתו של דונלד טראמפ להעניק ויתורים זמניים על סנקציות, המאפשרים למדינות לרכוש נפט רוסי שכבר הועמס על מכליות בים.

בתחזית אופטימית שבה המלחמה תסתיים כבר באפריל, פוטין צפוי לשלשל לכיסו רווח בלתי צפוי של 84 מיליארד דולר השנה. אם הסכסוך יימשך חצי שנה, הכנסותיה השנתיות של רוסיה מייצוא אנרגיה עלולות להרקיע לשחקים ולהגיע ל-386.5 מיליארד דולר – זינוק של 188% לעומת התחזיות המוקדמות.

פוטין כבר החל לנצל את זרם המזומנים החדש לחיזוק הכלכלה המקומית. בפגישה כלכלית בקרמלין, הוא הורה לחברות הנפט והגז להשתמש ברווחים העודפים כדי לפרוע את חובותיהן לבנקים המקומיים, צעד שהוא הגדיר כ"החלטה בוגרת".

1
חבל שטראמפ שחרר את הסנקציות על רוסיה
רנברג

בבלי
