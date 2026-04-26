הפרלמנט הקזחסטני ( צילום: שאטרסטוק )

נשיא המדינה יצחק הרצוג ימריא מחר (יום שני) לביקור רשמי בן יומיים בקזחסטן, בהזמנת נשיא המדינה קאסים ג'ומארט טוקאייב. הביקור מתקיים כחמישה חודשים לאחר שקזחסטן הכריזה רשמית על הצטרפותה להסכמי אברהם, ומהווה צעד משמעתי בהעמקת הקשרים בין שתי המדינות.

במסגרת הביקור צפוי הנשיא הרצוג להיפגש עם נשיא קזחסטן טוקאייב ועם בכירי הממשל הקזחי, לדיונים בסוגיות מדיניות וכלכליות משותפות. כמו כן, ייפגש הנשיא בנפרד עם נציגי הקהילה היהודית המקומית, שמונה אלפי נפש ומתקיימת במדינה המוסלמית מזה עשרות שנים. בשולי הביקור צפוי הנשיא להשתתף בטקס קבלת הפנים של שגרירות ישראל בקזחסטן לרגל יום העצמאות ה-78 של מדינת ישראל. את הנשיא תלווה משלחת רשמית ובה נציגים מרשויות וגורמים שונים, בדגש על תחומי החדשנות והטכנולוגיה, במטרה להרחיב את שיתופי הפעולה הבילטרליים בתחומים אלו. כזכור, בחודש ספטמבר האחרון הכריז נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כי קזחסטן מצטרפת להסכמי אברהם - זאת בתום שיחת טלפון משולשת שקיים עם ראש הממשלה בנימין נתניהו ונשיא קזחסטן טוקאייב. למרות שמערכת יחסים דיפלומטית מלאה מתקיימת בין ישראל לקזחסטן מאז 1992, ההכרזה נועדה להניע מחדש את תהליך הרחבת הסכמי אברהם ולרתום מדינות נוספות בעולם המוסלמי למסגרת שיתוף הפעולה.

חסידי חב"ד בקזחסטן ( צילום: באדיבות המצלם )

קשרים עמוקים עם הקהילה היהודית

קזחסטן מהווה יעד חשוב עבור הקהילה החרדית בישראל, בעיקר בשל קברו של הרה"ק המקובל רבי לוי יצחק שניאורסאהן זצוק"ל, אביו של הרבי מליובאוויטש זיע"א, הנמצא באלמטי שבקזחסטן. בשנים האחרונות גובר זרם העולים לציון לרגל ההילולא, כאשר יותר מאלף חסידי חב"ד ועמך ישראל מגיעים מדי שנה למדינה המוסלמית.

הרב שניאורסאהן נפטר ונטמן בקזחסטן כמה שנים לאחר שנשלח לשם לגלות בידי הקומוניסטים. הביקורים התכופים של חסידי חב"ד במדינה תרמו לחיזוק הקשרים בין ישראל לקזחסטן, ומהווים גשר תרבותי ודתי חשוב בין שתי המדינות.

משקל אסטרטגי במרכז אסיה

קזחסטן נחשבת לשחקן מרכזי ובעל משקל אסטרטגי במרכז אסיה. המדינה, שהיא התשיעית בגודלה בעולם, מהווה גשר חשוב בין אירופה לאסיה ושומרת על קשרים הדוקים עם מעצמות עולמיות שונות. הביקור של נשיא המדינה נועד לשקף ולהאיץ את השותפות הגוברת בין שתי המדינות, בעיקר בתחומי הטכנולוגיה, החדשנות והכלכלה.

יצוין כי בשנים האחרונות התחזקו הקשרים הכלכליים בין ישראל לקזחסטן, כאשר חברות ישראליות פועלות במדינה בתחומים שונים. הצטרפותה של קזחסטן להסכמי אברהם צפויה להוביל להרחבה משמעתית של שיתופי הפעולה הכלכליים והטכנולוגיים, ולפתוח הזדמנויות חדשות לעסקים ישראליים במרכז אסיה.

הביקור מתקיים בתקופה רגישה במזרח התיכון, כאשר ישראל שואפת להרחיב את מעגל השלום עם מדינות ערב ומוסלמיות נוספות. קזחסטן, כמדינה מוסלמית מתונה ובעלת קשרים טובים עם מדינות רבות, עשויה למלא תפקיד חשוב בקידום יוזמות דיפלומטיות אזוריות ובחיזוק מעמדה של ישראל בזירה הבינלאומית.