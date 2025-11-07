הנשיא האמריקני הכריז כי קזחסטן תהיה המדינה הראשונה להצטרף להסכמים בתקופת כהונתו השנייה, כאשר לדבריו יש מדינות נוספות הממתינות להצטרף להסכמים | נשיא קזחסטן טוקאייב לא התייחס לנושא כלל בפגישה | בארה"ב הסבירו כי המהלך נועד לייצר מומנטום מחודש להסכמי אברהם (חדשות)
המיליארדר הישראלי-קזחי אלכסנדר משקביץ, שעמד בראש קונגרס יהודי קזחסטן, נפטר אמש בגיל 72 | משקביץ היה יו"ר הדירקטוריון של קבוצת משאבי אירו-אסיה משנת 2014 עד 2024, וכן יו"ר הדירקטוריון של הבנק האירו-אסיה JSC במשך שנים רבות | ת.נ.צ.ב.ה (דיין האמת)