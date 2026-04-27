מפתיע: נשיא המדינה המוסלמית הזכיר מיוזמתו את ה'ציון' החסידי

( צילום: חיים צח/לע״מ )

נשיא המדינה יצחק הרצוג, נחת היום (שני) באסטנה, והחל את ביקורו הרשמי בקזחסטן. הנשיא התקבל על ידי נשיא קזחסטן, קאסים ג'ומארט קמלביץ' טוקאייב, בטקס קבלת פנים בארמון הנשיאות. במהלך הטקס נוגנו המנוני המדינות, ולאחריהם סקר הנשיא את משמר הכבוד.

במרכז הביקור התקיימה פגישה אישית בין שני הנשיאים, ולאחריה פגישה בילטרלית מורחבת בהשתתפות בכירי הממשל הקזחי. המנהיגים דנו בהעמקת היחסים ובהאצת שיתופי הפעולה האסטרטגיים בין המדינות. נשיא המדינה הביע הערכה רבה לרפובליקת קזחסטן ובירך על הצהרתה מנובמבר האחרון בדבר הצטרפותה ל"הסכמי אברהם", וכן על חברותה ב"מועצת השלום" בהובלת נשיא ארצות הברית. במהלך דבריו, ציין נשיא קזחסטן את אוהל ציונו של רבי לוי יצחק שניאורסון זצ"ל, אביו המקובל של הרבי מליובאוויטש זי"ע, שטמון בעיר אלמטי בחקזסטן. המקום מהווה אתר עלייה לרגל בכל שנה ושנה, כאשר המוני חסידי חב"ד מגיעים למקום. לפי דיווח של העיתונאי יאיר קוזין, ציין נשיא קזחסטן בפגישה את הציון שנמצא במדינה, ואמר כי מכבדים את המקום. "הוא אתר תרבות לאומי עבור עמנו, ואני מאמין שזה גם סימן למורשת חיובית מאוד ולשיתוף פעולה בין שתי המדינות", אמר הנשיא.

נשיא המדינה יצחק הרצוג בירך את נשיא קזחסטן ואמר: ״זהו כבוד גדול להיות כאן בארמון הנשיאות באסטנה. הגעתי בליווי משלחת בכירה של מנהיגים ומומחים, הפועלים לקידום שיתופי פעולה בעלי משמעות והשפעה על עתיד היחסים בין מדינותינו.

"אדוני הנשיא, החלטתך להצטרף להסכמי אברהם הייתה אמיצה, והתקבלה בברכה חמה בישראל וברחבי העולם, וכמובן בבית הלבן. הסכמי אברהם הם עוגן של יציבות אזורית ומפתח להרחבת מעגל השלום בעת הזו. שמחתי גם להיות עד לנוכחותך בהכרזה על מועצת השלום - גוף חשוב שבמסגרתו נתמודד יחד עם האתגרים הנוכחיים. זהו מהלך המעביר מסר ברור לעולם: ניתן לבחור בדרך של שותפות, אחריות ושלום”.

נשיא המדינה הדגיש את חשיבות כינון טיסות ישירות בין המדינות ואמר: ״אני מבקש לשים דגש על הדרכים שבהן נוכל להכפיל, לשלש ואף מעבר לכך את היקף הסחר והפעילות העסקית בין מדינותינו. אנו קרובים לאישור טיסות ישירות, ואני סבור כי למהלך זה עשויה להיות השפעה משמעותית על הכלכלה והסחר, במיוחד במסגרת השותפות בהסכמי אברהם”.

נשיא קזחסטן, קאסים ג’ומארט קמלביץ’ טוקאייב: ״קיבלתי החלטה להצטרף להסכמי אברהם מתוך אמונה כי הם יעצבו מחדש, באופן יסודי, את המבנה הגיאו-פוליטי של המזרח התיכון, וייצרו מסגרת אסטרטגית ליציבות אזורית, לשגשוג משותף ולשיתוף פעולה בהתמודדות עם אתגרים משותפים.

"אני גאה לציין כי אין אנטישמיות בקזחסטן, וכי היהדות היא אחת מארבע הדתות המרכזיות המוכרות במדינה, לצד האסלאם הסוני, הנצרות האורתודוקסית והקתוליות״.

( צילום: חיים צח/לע״מ )