אחרי שרשרת ראיונות לחדשות 12, הנשיא דונלד טראמפ התראיין הערב לחדשות 14. במהלך הריאיון, שנערך בשיחה טלפונית, בחר הנשיא להתייחס לעומק לנושאים המרכזיים שעל סדר היום הביטחוני במזרח התיכון. על הדרך הרעיף שבחים לנתניהו ותקף בחריפות את הנשיא הרצוג.

טראמפ התייחס הנשיא למערכה הרחבה המתנהלת מול איראן בימים אלו, וציין כי המבצע הצבאי והלחץ על טהרן "מתקדמים באופן נפלא". כאשר נשאל הנשיא האם ארצות הברית מתכוונת לקחת חלק פעיל ופיזי בלחימה מול שלוחותיה של איראן - חיזבאללה והחות'ים - הוא בחר לשמור על עמימות. "אני לא יכול לענות על השאלה הזו בשלב זה", השיב טראמפ, מבלי לספק פרטים נוספים.

טראמפ נשאל האם נראה מדינות ערביות נכנסות למלחמה נגד איראן, והשיב בחיוב, תוך שהוא מקשר זאת לאינטרס הכלכלי העולמי. "כדי להשאיר את מצרי הורמוז פתוחים - התשובה היא כן, הן יצטרכו להצטרף", הסביר.

בפן הפוליטי, הנשיא הביע תמיכה בלתי מסויגת בראש הממשלה בנימין נתניהו. טראמפ תהה בקול רם האם קיים מנהיג אחר בישראל שמסוגל לעשות את מה שנתניהו עשה למען המדינה, והשיב מיד בנחרצות: "לא, אני ממש לא חושב כך".

"לא הייתה לכם את מדינת ישראל אם ראש הממשלה נתניהו לא היה מכהן בתפקידו", אמר טראמפ באופן חד-משמעי. הוא חתם את הנושא בהצהרה ברורה בהקשר של המשפט שמתקיים לראש הממשלה: "אני תומך בביבי".

במקביל לשבחים לנתניהו, שיגר טראמפ מתקפה חריפה ויוצאת דופן לעבר נשיא מדינת ישראל. טראמפ כינה את הנשיא הישראלי "אדם חלש וחסר תועלת", וטען כי הוא משתמש בסמכויותיו באופן פוליטי. "הוא מנצל את נושא החנינה ותולה אותה מעל הראש של ביבי", האשים.

טראמפ אף התייחס לפרסום של ברק רביד באתר "אקסיוס", שבו נטען כי קיימת מתיחות משמעותית בין הצמרת המדינית בישראל לבין הממשל בוושינגטון. טראמפ לא היסס להשתמש במילים חריפות כדי להפריך את הידיעה, וכינה את הדיווח המדובר "טעות אחת גדולה, שקר מוחלט ופייק ניוז".

"זה פייק ניוז ברמה של כיתה ג'", הצהיר הנשיא בשיחה. הוא ביקש להדגיש כי המציאות בשטח הפוכה לחלוטין מהמתואר בפרסומים, וציין בסיפוק כי "היחסים בין המדינות מעולם לא היו טובים יותר".