באיסלאמאבאד, בירת פקיסטן, נפתח היום (שבת) סבב שיחות ישיר ודרמטי בין נציגים בכירים מהממשל האמריקני לבין המשלחת האיראנית. המשא ומתן, שנערך תחת אבטחה כבדה ובתיווך פקיסטני, נועד לגבש הסדר קבע שיביא לסיומה המוחלט של המלחמה ולהפיכת הפסקת האש הזמנית ליציבה וארוכת טווח. על פי דיווחים של גורמים רשמיים בפקיסטן, המפגשים מתקיימים פנים אל פנים, צעד שנחשב לחריג ומשמעותי במערכת היחסים המתוחה בין וושינגטון לטהרן.

המשלחת האמריקנית כוללת דמויות מפתח בממשל טראמפ, בהן סגן הנשיא ג'יי די ואנס, השליח המיוחד סטיב וויטקוף וחתנו של הנשיא ג'ארד קושנר. מן הצד השני, המשלחת האיראנית מונהגת על ידי יו"ר הפרלמנט בטהרן מוחמד באקר קאליבאף ושר החוץ עבאס עראקצ'י. בשיחות משתתפים גם בכירי הממשל והצבא בפקיסטן, בהם ראש הממשלה שהבז שריף והרמטכ"ל אסים מוניר, המלווים את המגעים מקרוב.

הדיונים נפתחו על רקע מתיחות רבה ואיומים מצד איראן לפרוש מהשולחן. בטהרן טענו בימים האחרונים כי תנאי הפסקת האש הופרו, בעיקר סביב הלחימה בגזרה הלבנונית. בעוד שבאיראן דרשו כי הפסקת האש תכלול באופן מוחלט גם את חזית חיזבאללה, בישראל ובארה"ב הבהירו כי אין מדובר בחלק מההסכמות המקוריות. עם זאת, נראה כי חל שינוי מסוים בשטח; בעקבות דרישתו של הנשיא דונלד טראמפ מישראל לגלות איפוק ולצמצם את היקף התקיפות, ובפרט לאור העובדה שצה"ל נמנע מתקיפות ברובע הדאחייה בביירות בימים האחרונים, הביעו האיראנים נכונות מחודשת להמשיך בהידברות.

סוגיה נוספת המרחפת מעל חדר הדיונים היא שחרור נכסים איראניים מוקפאים. בכלי תקשורת באיראן דווח כי ארה"ב הסכימה לשחרר כ-6 מיליארד דולר המוחזקים בקטאר כצעד בונה אמון לקראת השיחות, אולם גורמים רשמיים בארה"ב הכחישו את הדברים בתוקף. למרות הפערים והחשדנות ההדדית, המגעים נמשכו שעות ארוכות אל תוך הלילה, כאשר הצדדים נערכים לאפשרות של ימי דיונים נוספים בניסיון להגיע לפריצת דרך מדינית.

האיראנים מדגישים כי הם הגיעו לסבב השיחות בגישה פסימית, כהגדרתם, תוך שהם מטילים על ארה"ב את האחריות לרסן את פעולותיה של ישראל ולהבטיח את יישום ההבנות במלואן. מנגד, הבית הלבן מבקש לנצל את המומנטום כדי להביא לסיום העימות האזורי, תוך שימוש בערוצי תיווך ישירים ועקיפים כאחד. בשלב זה לא פורסמו תיעודים רשמיים מהמפגשים, אך עיני העולם כולו נשואות לאיסלאמאבאד בציפייה לתוצאות המשא ומתן.