הלחימה בלבנון: המחבל תועד מנסה לברוח - והחשבון נסגר מהאוויר

במהלך פעילות לילית עצימה של כוחות צה"ל בדרום לבנון, במהלך הלילה ליל שבת, פשטו לוחמי צוות הקרב החטיבתי של הצנחנים על מספר תשתיות טרור במקביל. כך נמסר מצה"ל.

במהלך הסריקות במבנה חשוד, נתקלו הלוחמים במחבלי חיזבאללה ששהו במקום. בין הכוחות למחבלים התפתח קרב מטווח קצר, במהלכו נפצעו שני לוחמי צנחנים באורח בינוני. הפצועים פונו במהירות לקבלת טיפול רפואי בבית החולים, ומשפחותיהם עודכנו על ידי הגורמים הרלוונטיים.

מיד לאחר ההיתקלות הראשונית, החל מבצע מהיר לסגירת מעגל על המחבלים שנמלטו לתוך המבנה וסביבתו. הכוחות בשטח קיימו קשר רציף עם חיל האוויר והכווינו כלי טיס לעבר המטרות המזוהות. בתיעוד שהופץ על ידי דובר צה"ל, ניתן לשמוע את רשת הקשר ואת התיאום המדויק בין הכוחות הקרקעיים לטייסים, עד לרגע הפגיעה הקטלנית שחיסלה את חוליית המחבלים.

מתמלול רשת הקשר בסרטון עולה תמונת הקרב: "חיל האוויר: היתקלות עם פצוע ב-890. אם אתם יכולים להביא את המג"ד לוועידה והוא מאשר, אנחנו יכולים לבצע תקיפה", נשמע בקשר.

בתגובה השיבו כוחות הצנחנים: "יש אישור מח"ט אחרי שהוא דיבר עם המג"ד. אנחנו מדברים מהבתים מערבה. תגיד לי שאתה מזהה את המחבלים בוודאות. יפה, יש לך אישור".

שניות ספורות לאחר מכן נשמע הדיווח: "חמש שניות לפגיעה... פגיעה! מחבל הלך, שני מחבלים חוסלו".

בסריקות שנערכו במרחב ההיתקלות לאחר החיסול, איתרו הלוחמים מצבורים משמעותיים של אמצעי לחימה ששימשו את המחבלים, ביניהם רקטות נ"ט, מטעני חבלה וציוד צבאי רב.

הפעילות המבצעית נמשכה לאורך כל הלילה, כאשר הכוחות פועלים לטיהור המרחב מתשתיות טרור נוספות ומהסרת איומים על יישובי הצפון, תוך שילוב זרועות הדוק בין כוחות היבשה לחיל האוויר.

בתוך כך, הערב מסר דובר צה"ל כי "מוקדם יותר היום, לוחם צה"ל נפצע באורח קשה כתוצאה מתאונה מבצעית במרכז רצועת עזה. הלוחם פונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים ומשפחתו עודכנה".