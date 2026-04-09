השרה תא"ל (מיל׳) מירי רגב, הממונה על אירועי שנת ה-78 למדינת ישראל, הודיעה היום (חמישי) לדיין הרב אברהם זרביב, כי בחרה בו מקרב מומלצי הוועדה הציבורית המייעצת להשיא משואה בהר הרצל ביום העצמאות.

לפי הודעת משרד התרבות, "במקביל לפעילותו התורנית והחינוכית, הרב זרביב, אב לשישה, מוסיף בשירות מילואים פעיל, ממשיך הרב זרביב לשרת בשירות מילואים פעיל, ומשלב בחייו באופן מעורר השראה בין ספרא לסייפא - בין תורה לצבא, בין לימוד לעשייה ובין הנהגה רוחנית לאחריות ביטחונית. בדמותו הוא מבטא את דרכה של הציונות הדתית, המחברת בין ערכים, אמונה ומעשה".

השרה רגב מסרה: "הרב אברהם זרביב הוא דמות מובהקת של מחויבות עמוקה לעם ישראל, לתורת ישראל ולארץ ישראל.

לאורך שנים הוא פועל לחיזוק עולם התורה וההתיישבות, מתוך תפיסה הרואה בחיבור בין רוח למעשה יסוד מרכזי בבניין החברה הישראלית. גם בתקופה המאתגרת שבה אנו מצויים, ממשיך הרב זרביב לפעול לחיזוק הרוח, להעמקת השורשים ולהובלת עשייה מלאת בנייה והתחדשות. הוא מייצג דור שמסרב להיפרד מן האחריות, שבוחר לשאת בנטל ולהמשיך לבנות, מתוך אמונה גדולה בעתיד. דרך דמותו אנחנו מצדיעים לאנשי ונשות הציונות הדתית, המשלבים חיי תורה עם שירות ותרומה למדינה, וממשיכים להוביל את החברה הישראלית קדימה מתוך תחושת שליחות עמוקה".

כפי שפורסם לאחרונה, ממשלת ישראל אישרה את המלצת השרה רגב כי טקס הדלקת המשואות ביום העצמאות ה-78 למדינת ישראל יעמוד השנה בסימן "עוצמות של התחדשות".

את המשואות ידליקו נשים וגברים שמאפשרים לנו בעשייתם לבצר את החוסן הלאומי, לטפח את חבלי הארץ שספגו פגיעה קשה מאז השבעה באוקטובר ולצעוד בבטחה בנתיבי השיקום, הבנייה והריפוי שאנחנו כל כך זקוקים להם.