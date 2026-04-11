ימים אחרי כניסת הפסקת האש הזמנית מול איראן לתוקף: ראש הממשלה בנימין נתניהו מסר הערב (מוצאי שבת) הצהרה לתקשורת - שבה מנה את הישגי המלחמה, מלחמת שאגת הארי ויתר המלחמות בשנים האחרונות.

נתניהו פתח את הצהרתו כשמאחוריו מפה של המזרח התיכון - ובה מסומנות המדינות העוינות את ישראל, "ציר הרשע". נתניהו הציג אותה בקצרה ואת יתר ההצהרה מסר כשהמצגת מאחוריו, ולא אחת הצביע לעברה בעודו ממחש את הגודל הקטן של ישראל מול גדלן של המדינות האחרות.

נתניהו פתח באומרו כי המלחמה טרם הסתיימה, וכי "עדיין יש לנו מה לעשות", אבל הבהיר כי איראן כעת נעבקת לשרוד וכי מצבה חלש מאי פעם.

את דבריו חתם: "יש פה שינוי כביר. זה בא בזכות הטייסים והטייסות הנועזים והנועזות, בזכות המפקדים והחיילים שלנו, הנופלים שנפלו עבורנו, הפצועים בגוף ובנפש שמייחלים להחלמתם, ובא בזכותכם אזרחי ישראל, אני מצדיע לכם. ובא בזכות ההחלטות המושכלות של הממשלה בראשותי. ואני רוצה להגיד - עוד היד נטויה. עוד עם כלביא יקום וכארי יתנשא". נתניהו חתם את הצהרתו במילים "נמשיך לנצח".

התמליל המלא של ההצהרה יפורסם בקרוב.