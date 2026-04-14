במקביל לשיחות המשא ומתן בוושינגטון, ברשת X מתחזק קמפיין של תומכי חיזבאללה נגד המשא ומתן על הסכם שלום בין לבנון לישראל, תחת ההאשטאג "ככה אנחנו מנהלים מו"מ".

בין השאר, גולשים מעלים תמונות שונות, כולל של תקיפות נגד ישראל (מפרסומים של חיזבאללה). באחד הפוסטים נכתב: "משא ומתן עם האויב זה דקירה בלב לבנון", ובפוסט אחר מופיעה תמונה של ראש ממשלת לבנון, נואף סלאם, כשהוא כורע לצד הכיתוב "לא מייצג אותי".

במקביל, גורם בחיזבאללה מסר לערוץ אל-ג'דיד הלבנוני כי "אנחנו לא מצפים מהפגישה הזו שתביא לתוצאות כלשהן. נתניהו, שתמיד התנגד למו"מ לא-ישיר, קיבל את המו"מ הזה כדי לפגוע במו"מ באיסלאמאבאד, ומנסה ככה להתחמק מהפסקת האש בלבנון אליה הוא היה מחויב. נתניהו ניסה הפעיל את המאמצים הללו כדי להכשיל את ההזדמנות של לבנון (להיות חלק מהסכם הפסקת האש באיראן).

הגורם הוסיף כי "עבורנו, עצם רעיון המו"מ הוא דבר שאנחנו דוחים, אז קל וחומר מו"מ ישיר. לבנון הרשמית ביצעה צעד פגום כשהביא לתמונה הזו, כיצד הפקנו ממנה תועלת? המחזה הזו מכאיב ופגע ברגשות לבנונים וערבים רבים, שראו את מעשי הטבח של ישראל, מלבנון אל עזה. הדבר המכאיב ביותר הוא שהוא ניתן בחינם, לא ניתן לתאר אותו כמחזה דוחה, במיוחד כשאנחנו צופים בו בעודנו נהרגים".

הגורם בחיזבאללה הוסיף כי כל עוד מתבצע ירי בנקודה כלשהי בלבנון, אנחנו נמשיך בלחימה. גם אם תוכרז הפסקת אש, חיזבאללה לא יקבל לכללים שאחרי ההסכם בנובמבר 2024, ועד ה-2 במרץ, כלומר לחיסולים, התקיפות וחמש הנקודות שישראל החזיקה.