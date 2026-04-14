בשורה משמחת לכלל היהדות החרדית בארה"ב הנחנקת תחת עול הדיור: במהלך עריכת השולחן הטהור לרגל מלאת 20 שנה להסתלקותו של אביו, האדמו"ר בעל ה'ברך משה' מסאטמר זצ"ל, שערך בהיכל בית המדרש הגדול בקרית יואל, נשא האדמו"ר מסאטמר נאום חוצב להבות אש, ובו בישר בשורה שחורגת מגבולות החסידות – הקמת פרויקט דיור ענק ומוזל המיועד לכלל הציבור החסידי בניו יורק.

האדמו"ר חשף כי ישב בחודשים האחרונים עם שורת יזמים במטרה למצוא פתרון למצוקת הדיור המחריפה בברוקלין ובוויליאמסבורג. "הגיעו אליי יהודים שאינם חסידי סאטמר וסיפרו שהם נחנקים תחת העול הכלכלי בברוקלין," סיפר האדמו"ר בנאומו, "מי מדבר על המסים הגבוהים והארנונה בבורו פארק או בוויליאמסבורג. ישבתי עם יזמים כדי להרים פרויקט שיהיה מוכן בקרוב לכולם".

היעד שנבחר הוא העיר מונטיסלו שבניו יורק, שם כבר קיימת תשתית חרדית עניפה הכוללת קהילה פעילה לאורך כל השנה, בתי כנסיות, מוסדות חינוך, תלמוד תורה ובית ספר לבנות, וחנויות מזון ייעודיות. לפי התכנית, בזמן הקרוב יחלו בבניית אלפי יחידות דיור חדשות בעיר.

הנתון המרעיש ביותר בנאום היה המחיר. לאחר שבקרית יואל הצליח האדמו"ר להוביל להורדת מחירים לרמה של 300 דולר לרגל מרובע (כ-3,000 דולר למ"ר), הפרויקט החדש במונטיסלו ישבור את השוק ויעמוד על 200 דולר לרגל מרובע בלבד (כ-2,000 דולר למ"ר) – הוזלה של שליש ממחיר השוק הנוכחי.

בצעד חריג, פנה האדמו"ר בקריאה ישירה לציבור הקונים לעמוד על המשמר כדי למנוע את עליית המחירים: "אני מבקש מכולם – יש מספיק דירות לכולם. נא לא לשלם דולר אחד יותר מהמחיר המוסכם של 200 דולר. אל תיתנו יד למוקירי השער".

האדמו"ר הזהיר את הציבור שלא להאמין למניפולציות של אנשי שיווק: "אל תיפלו בפח של מתווכים שיגידו לכם שחייבים לסגור עכשיו או שהדירה הזו היא האחרונה. היזמים מוכנים למכור במחיר הזול, אבל הדבר תלוי רק בכם, ציבור הקונים יראי השם".

בעולם הנדל"ן החרדי בניו יורק מציינים כי מדובר בהמשך ישיר להצלחה של האדמו"ר בקרית יואל, שם הצליח להוריד את המחירים ל-300 דולר לרגל בתוך העיר, ובשכונות המעטפת ("קרית יואל המורחבת") ל-250 דולר בלבד. כעת, נראה כי המהפכה יוצאת אל מחוץ לחסידות וצפויה להקל על אלפי משפחות מכלל החוגים.