במלאת 4 שנים להסתלקות בנו: הספר החדש של בעל ה'אור לציון' יצא לאור עולם • צפו

השבוע ציינו 4 שנים להסתלקות הגאון רבי אליהו אבא שאול זצ"ל •  ביום היארצייט יצא לאור עולם כרך חדש 'אור לציון', מדברי תורתו של אביו, חכם בן ציון אבא שאול זצ"ל • במעמד השתתפו רבנים וגדולי תורה שחלקם נשאו דברי תהילה לכבוד התורה (חרדים)

הילולת רבי אליהו אבא שאול זצ"ל (צילום: יעקב כהן)

בישיבת 'אור לציון' ציינו השבוע ארבע שנים להסתלקותו של ראש הישיבה חכם אליהו אבא שאול זצ"ל. לרגל ההילולא, יצא לאור עולם הכרך החדש בסדרת הספרים המונומנטלית 'אור לציון' של אביו, חכם בן ציון אבא שאול זצ"ל.

לרגל המאורע, התקיים השבוע מעמד 'באהבתו ידרשוהו', בו התכנסו מאות מתלמידיו ושומעי לקחו של בעל ה'אור לציון' בראשות מאורי וגדולי הדור.

גדולי התורה שנשאו דברים הפליאו בדבריהם על הקשר העמוק שבין הרב לתלמידיו. הרבנים עמדו על כוחה של תורת ה'אור לציון' שנלמדה לשמה בטהרה ובקדושה, ועל כן היא מאירה את עיני ישראל עד היום.

כמו כן, העלו הדוברים על נס את דמות בנו חביבו, חכם אליהו זצ"ל, אשר מסר את נפשו להעמיד את תורת אביו וזכה שדמותו תמשיך להאיר דרך סדרת ספריו 'אור אליהו'.

במרכז הערב נשא דברים ראש ישיבת 'אור לציון' הגאון רבי בן ציון אבא שאול. בדבריו עמד על הצימאון האדיר של בני התורה לכל שמועה, פסק והנהגה של זקנו המנוח, ועל חשיבות המשך לימוד משנתו הבהירה לדורות הבאים.

הילולת רבי אליהו אבא שאול זצ"ל (צילום: יעקב כהן)
עוד בחדשות חרדים

הילולת הרשב"י תשפ"ו

|

פסק הלכה

|

לפני הליכים משפטיים

||
1

במעמד רבנים

|

התקרית המביכה מול השב"כ

||
1

סיום ביקור היסטורי

|

"לכבוד היארצייט"

||
8

ממשיכים את השטייגען

|

סגירת מעגל

|

תיעוד מרגש | צפו

|

התשובה לטרור

||
1

עניין של מסורת

||
5

לעוד כתבות
