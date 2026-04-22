בישיבת 'אור לציון' ציינו השבוע ארבע שנים להסתלקותו של ראש הישיבה חכם אליהו אבא שאול זצ"ל. לרגל ההילולא, יצא לאור עולם הכרך החדש בסדרת הספרים המונומנטלית 'אור לציון' של אביו, חכם בן ציון אבא שאול זצ"ל.

לרגל המאורע, התקיים השבוע מעמד 'באהבתו ידרשוהו', בו התכנסו מאות מתלמידיו ושומעי לקחו של בעל ה'אור לציון' בראשות מאורי וגדולי הדור.

גדולי התורה שנשאו דברים הפליאו בדבריהם על הקשר העמוק שבין הרב לתלמידיו. הרבנים עמדו על כוחה של תורת ה'אור לציון' שנלמדה לשמה בטהרה ובקדושה, ועל כן היא מאירה את עיני ישראל עד היום.

כמו כן, העלו הדוברים על נס את דמות בנו חביבו, חכם אליהו זצ"ל, אשר מסר את נפשו להעמיד את תורת אביו וזכה שדמותו תמשיך להאיר דרך סדרת ספריו 'אור אליהו'.

במרכז הערב נשא דברים ראש ישיבת 'אור לציון' הגאון רבי בן ציון אבא שאול. בדבריו עמד על הצימאון האדיר של בני התורה לכל שמועה, פסק והנהגה של זקנו המנוח, ועל חשיבות המשך לימוד משנתו הבהירה לדורות הבאים.