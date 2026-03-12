יממה של טרור, אמונה ומלחמה: פיגוע קשה ברמת גן הותיר את יו"ר המועצה הדתית פצוע קשה. בבני ברק חגגו בריקודים את שחרור "אסיר עולם התורה", בעוד הרבנים הראשיים פסקו: חובה להישמע להוראות הביטחון. מטהרן שיגר היורש חמינאי איומי נקמה, ובפולין העתירו אלפים לישועה על ציונו של ה"נועם אלימלך" בליז'ענסק (מעייריב)
חצר הקודש ביאלה רמת אהרן ידעה ימי פורים מרוממים, אך המעמד השנה ייזכר בזכות רגע אחד של מסירות נפש. במהלך הטיש עלה על השולחן בחור ישיבה שקיבל לאחרונה מספר צווי גיוס, וכשהוא אזוק בידיו כסמל למאבק על ציפור הנפש, החל הבחור לפזז ולרקוד בעוז. לקול שירת "ה' הוא מלכנו" שהרעידה את ההיכל, הצטרפו האדמו"ר והחסידים כאיש אחד לשירה שכולה הצהרת אמונים בדרך התורה (חסידים)
מהומה מתפתחת ברחוב חגי בבני ברק, לאחר שכוחות משטרה הגיעו למקום במטרה לחלק זימוני התייצבות לצה"ל | עד כה נעצרו 12 מפירי סדר, כשבמשטרה מבהירים כי יפעלו ביד קשה נגד האנרכיה המשתוללת ברחובות | הראשון לציון הגר"י יוסף: "קומץ פורעים המחללים שם שמים, להוקיעם ולהוציאם מחוץ למחנה" (חרדים)
רופא בן 79 ש'נקרא לדגל' באמצעות שיחת טלפון משטרתית כדי לחתום על תעודת פטירה, סירב לצאת מביתו בשלג לביצוע המשימה - ונעצר ל-24 שעות | הרופא הואשם בהשפלת איש משטרה וסירוב לחובת גיוס, כעת הוא מאיים לפנות למח"ש הצרפתי (בעולם)
רגע היסטורי והכרזת מלחמה: הגאון רבי משה שטרנבוך, השליך צו גיוס של בחור ישיבה אל תוך האש - לעיני תלמידיו • התיעוד שמרעיש את עולם התורה אירע ביום חמישי האחרון, כאשר בחור ישיבה ששוחרר מהכלא בבוקרו של יום הגיע למעונו של הפוסק, ושם קיבל את ההוראה המפורשת "תצפצף עליהם", תוך שהפוסק משליך את הצו לתוך האש • צפו בתיעוד (חרדים)
אב חרדי מבני ברק קרע לגזרים את צו הגיוס שקיבל בנו תלמיד ישיבה, בציותו להוראת גדולי הדור "ועשית ככל אשר יורוך" | הוא הדגיש כי אינו מאמין בצווים אלו וכי עליהם להתייצב רק לפני הקב"ה וללמוד תורה | צפו בתיעוד (חרדים)
ועדת המשנה למשאבי אנוש בצה"ל בראשות ח"כ אלעזר שטרן, קיימה דיון שעסק במדיניות מעצר עריקים ונפקדים בצה"ל | ראש חטיבת תכנון ומנהל כוח האדם בצה"ל, תא"ל שי טייב, דיווח לוועדה כי בשנת הגיוס הנוכחית נשלחו 24 אלף זימוני צו ראשון וצווי גיוס למלש"בים חרדים, מתוכם התייצבו רק כ-1,200 | הוא האשים כי "הסנקציות שקיימות היום הן מאוד דלילות" | המספרים המלאים (חרדים)