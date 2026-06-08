המכתב שחיכה ללוחמי צה"ל: "תודה שרוקנתם את הצהוב"

רגע מרגש חווה גדוד 9260 של צה"ל במהלך פעילותו בדרום לבנון. לוחמי הגדוד נכנסו לבית של משפחה נוצרית ומצאו מכתב שהשאירו להם התושבים, בו הם מודים ללוחמים על פעילותם נגד ארגון הטרור חיזבאללה ומבקשים מהם לשמור על רכושם.

"שלום יקרים, אנחנו נוצרים, ואנחנו אוהבים אתכם ואנחנו מודים לכם על שרוקנתם את לבנון מהצהוב", נכתב במכתב, כאשר הכוונה לארגון הטרור חיזבאללה המזוהה עם הצבע הצהוב. המכתב ממשיך בבקשה אישית: "בבקשה תשמרו על הבתים שלנו כי אף אחד לא עוזר לנו לחדש, יש לנו ילדים ואין כסף, ועכשיו אנחנו צריכים לעזוב בבטחה. בבקשה תנו לנו לחזור. תודה לכם".

המכתב חושף את המציאות המורכבת בדרום לבנון, שם אוכלוסייה נוצרית משמעותית סובלת משנים של שליטת חיזבאללה באזור. התושבים הנוצרים רואים בפעילות צה"ל הזדמנות להיחלץ מהשליטה הטרוריסטית, אך חוששים מהנזק לרכושם ומחוסר יכולתם לשקם את בתיהם במידה ייפגעו.

כזכור, צה"ל פועל בדרום לבנון במסגרת המאמץ לסלק את חיזבאללה מהאזור. איראן הודיעה על הפסקת הפעילות הצבאית נגד ישראל, אך התנתה זאת בהתנהגות ישראל בזירה הלבנונית. במקביל, צה"ל הבהיר לתושבי דרום לבנון כי הלחימה נמשכת ואסור להם לחזור דרומה.

מציאות מורכבת בדרום לבנון

המכתב משקף את המתח הפנימי בלבנון בין האוכלוסייה הנוצרית לבין ארגון הטרור חיזבאללה. במשך שנים, התושבים הנוצרים בדרום לבנון חיו תחת שליטת החיזבאללה, שהפך את האזור למעוז צבאי מול ישראל. כעת, עם פעילות צה"ל באזור, חלק מהתושבים רואים בכך הזדמנות לשינוי, אך גם חוששים מהמחיר שישלמו.

הבקשה "תנו לנו לחזור" מעידה על הדילמה שעומדת בפני משפחות אלו - מצד אחד הרצון לשוב לבתיהם, ומצד שני החשש מהמשך הלחימה ומהנזק לרכוש. המשפט "אף אחד לא עוזר לנו לחדש" חושף את המצוקה הכלכלית של התושבים, שאינם יכולים לסמוך על הממשלה הלבנונית או על ארגונים בינלאומיים לשיקום בתיהם.

יצוין כי בימים האחרונים התגברה המתיחות בזירה הלבנונית. איראן שיגרה טילים לעבר ישראל בעקבות תקיפה ישראלית בדאחייה, ובמקביל ארגון הטרור החות'י מתימן הצטרף לירי לעבר ישראל. עם זאת, נשיא ארה"ב דונלד טראמפ מפעיל לחץ על הצדדים להגיע להפסקת אש, תוך שהוא מדגיש כי "שני הצדדים רוצים הסכם".