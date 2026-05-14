הרב שמעון מלכה מונה לממונה על המועצה הדתית בקריית שמונה

מנכ"ל המשרד לשירותי דת, יהודה אבידן, הודיע אתמול (רביעי) על החלטתו לרענן את שורות המועצה הדתית בקריית שמונה. במסגרת המהלך, הוחלט על פיזור הרכב המועצה הקיים וסיום תפקידו של היו"ר המכהן זה למעלה משני עשורים, מתוך מטרה להפיח רוח חדשה ולשפר את שירותי הדת המוענקים לתושבי העיר.

לתפקיד הממונה על המועצה הדתית נבחר הרב שמעון מלכה, תלמיד חכם שקנה את תורתו במספר ישיבות קדושות וסומך להוראה בתואר 'יורה יורה'. הרב מלכה, שהחל את דרכו הציבורית בתוך כותלי הרבנות הראשית, מכהן מאז שנת 2010 כראש המועצה הדתית בחצור הגלילית, שם חולל מהפכה של ממש בשירותי הדת.

התנגדות מצד העירייה

עם זאת, המהלך המבורך נתקל בהתנגדות מצד גורמים בעיריית קריית שמונה. בעוד שבמשרד לשירותי דת רואים לנגד עיניהם את טובת התושבים המסורתיים והדתיים בעיר, ישנם בעירייה המאשימים כי המהלך נועד לצרכים פוליטיים. לטענת אותם גורמים, מנכ"ל המשרד עדכן את ראש העיר, אביחי שטרן, רק לאחר קבלת ההחלטה, והם אף שיגרו מכתב התרעה בטרם פנייה לערכאות משפטיות בדרישה לבטל את המינוי.

מנגד, גורמים המעורבים בנושא מציינים כי המשרד לשירותי דת פועל תחת סמכותו החוקית והמקצועית המלאה. יצוין כי לפי גורמים בעירייה, מאז חודש פברואר התקיים קשר רציף עם הרב שלמה נקי, יועץ השר, במטרה להגיע להסכמות על חידוש הרכב המועצה, ואף הועברה רשימת מועמדים שכללה את היו"ר היוצא.