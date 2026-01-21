נס בשכונת גאולה שבחיפה, בשיא המולת הצהריים, קרס מבנה בנייה קלה מגג בניין בן ארבע קומות בעקבות הרוחות העזות • הגג התרסק על המדרכה והשבית רכב חונה, אך בחסדי שמיים איש לא נפגע | הצלם שמואל שנקר מיהר לתעד את מקום הנס (חרדים)
לקראת השלמת בניית בית מדרשו באלעד, הגיע האדמו"ר מטעמשוואר אלעד לסיור מקיף במבנה החדש. הבניין, שהוקם גם בטכנולוגיית בנייה קלה תוך שמונה חודשים בלבד, עומד בשלבי גמר אחרונים לקראת חנוכת הבית. האדמו"ר סייר בכל קומות המבנה ובחן מקרוב את ירכתי הבניין, ועם סיום הסיור פצח בריקוד נלהב של הודיה עם בניו הרבנים והעסקנים שהתלוו לסיור (חסידים)