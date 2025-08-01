בימים הנעלים והמסוגלות של 'תשעת הימים', אדמו"רי ורבני גזע הקודש לבית נדבורנה, קרעטשניף והסתעפויות החסידות, פוקדים בימים אלו את ציון זקנם הרה"ק רבי מרדכי מנדבורנה זיע"א בעיירה בישטנא שבמזרח אירופה • הכתובת לישועות, ההבטחה הנוראה של הרבי והמסע הקדוש בין קברי הצדיקים באוקראינה • צפו בגלריה מקיפה (חסידים)
כפי המסורת רבות בשנים, המריא האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט, למסע הקודש לאירופה, שם פקד את ציון זקינו הרה"ק רבי מרדכל'ה מנדבורנה זי"ע בעיירת בישטנא שבאוקראינה | האדמו"ר המשיך את מסע הקודש יחד עם חסידיו בשאר קברי הצדיקים הטמונים במסמיכות מקום | מ.א. נויימן הצטרף, וחזר עם גלריה מרהיבה (חסידים)