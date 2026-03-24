עם סיום זמן החורף התכנסו תלמידי ישיבת 'היכל שמעון', למסיבת סיום מסכת 'בבא מציעא' בשילוב הוצאת קובץ 'בני היכלא' • רבני הישיבה יצאו מגדרם לשבח את בחורי הקיבוץ על הלימוד המשותף עם שיעור א' ועל השמירה הקפדנית על הסדרים למרות מצב המלחמה בחוץ (עולם הישיבות)
תלמידי כיתה ג' מתלמוד תורה "חזון מאיר ובית ישראל" בנשיאות האדמו"ר רבי יקותיאל אבוחצירא ובהנהלת הרב שמעון ואזנה, הגיעו לביקור מיוחד במעונם של גדולי ישראל לרגל סיום מסכת סוכה | הרבנים בדבריהם שיבחו את התלמידים על התמדתם ושקידתם וביקשו מהם שימשיכו ללמוד ולהתפלל לישועת והצלחת עם ישראל (חרדים)
מעמד מרגש בבית החסידים מודז'יץ בביתר: האדמו"ר ממודז'יץ הופיע אמש לעצרת זיכרון והתעלות במלאות השנה להסתלקותו של הרה"ג רבי יוסף דב שטיין ז"ל, רב ביהכ"נ גור בשיכון ה' בב"ב. הרבי ערך 'לחיים טיש' במהלכו נשא דברים נלהבים לזכרו של המנוח וגולל קווים לדמותו התורנית | צפו בתיעוד (חסידים)
שמחה של תורה: גדולי ישראל וראשי ישיבות השתתפו במעמד הסיום המרגש של תלמידי ישיבת 'ברית יעקב' ובחורים מישיבות נוספות שסיימו את סדר מועד • במעמד פצחו הרבנים בריקוד נלהב וחנכו את משרדי הארגון של יוזם הרעיון, הרב שמואל הלפרין (חרדים)
במוצאי צום עשרה בטבת התכנסו מאות חסידים למעמד כביר בראשות ראש הישיבה, הגה"צ רבי שאול אלתר לציון סיום המסכת במסגרת 'עמוד היומי' • בסעודה שולבה גם סעודת מצווה לרגל שמחת הברית לנינו של ה'פני מנחם' זי"ע, וסעודת יארצייט לנגיד ר' השיל רייזמן ז"ל • האזינו לדברות הקודש של ראש הישיבה: "לתקוני שדרתיך ולא לעוותי" | צפו (חסידים)
בני קהילתו של הגה"צ רבי חיים צבי מייזליש חגגו בהתרגשות סיום מסכת סוכה שנלמדה במסגרת חבורת 'חיינו' |המשתתפים הופתעו ממנת פתיחה אומנותית בצורת סוכה | במהלך המעמד המרומם נשאו דברים מגידי מישרים שהלהיבו את הלבבות, ובסיומו פצחו המשתתפים במחולות של שמחה לכבודה של תורה וגומרה (חסידים)
בעוד רוב הזרקורים בארץ מסקרים בימים אלו את ביקורו הרם של האדמו"ר מסאטמר בעיה"ק ירושלים, בהיכל ישיבת 'תולדות אהרן' בעיר אלעד, נחגגה אמש (שלישי) שמחה של מצווה, באירוע רב רושם בראשות האדמו"ר, לכבוד הבחורים שזכו לסיים ולעמוד בכור המבחן על מסכתות קידושין ובבא מציעא | האדמו"ר אשר כאמור פיאר את המעמד האדיר, התכבד בסיום המסכת, ובהמשך פצח בריקודין קדישין בכלי זמר ושיר לכבוד התורה ולומדיה (חסידים - עולם הישיבות)
במוצאי שבת האחרון נחגג, במעמד הוד, סיום מסכת קידושין על ידי תלמידי המכינה לישיבה קטנה של מוסדות סאטמר בוויליאמסבורג. את המעמד האדיר פיאר בהופעתו הכבודה האדמו"ר מסאטמר, שאף נשא את המשא המרכזי | בהמשך עברו התלמידים לקבלת תשורה נאה על עמלם בתורה (חסידים)
מאות תלמידי ישיבת "מאור התלמוד" ברחובות התאספו במוצאי השבת, בראשות ראש הישיבה הגאון רבי אברהם יצחק הכהן קוק וכל רבני הישיבה למעמד מרגש של סיום מסכת פסחים שנלמדה ע"י בני הישיבה, לע"נ הרב יצחק ליפל ז"ל, אביו של אחד מבני החבורה | במהלך המעמד הושקה תכנית "תלמודו בידו" לעידוד כתיבת חבורות ומסירתם ע"י בני הישיבה | תיעוד מיוחד (עולם הישיבות)
בהיכל כולל 'דעת אלימלך' במודיעין עילית שע"י רשת הכוללים 'דעת שמואל', נערך סיום מסכת עירובין, בהשתתפות מאות האברכים וראש הכולל הגאון רבי יעקב סלבוטיצקי יחד עם ראש רשת הכוללים הגאון רבי מרדכי דינר | כן פיאר בהשתתפותו במשך זמן רב נשיא רשת הכוללים הגאון רבי אליעזר דינר | בשיאו של המעמד המרומם נכנס מנהיג 'בני תורה' הגאון רבי עזריאל אויערבאך שאף נשא את המשא המרכזי ורקד באורח נדיר במשך שעה ארוכה יחד עם מאות האברכים לכבודה של תורה ועמליה (חרדים)
מספר תלמידים מישיבת ויז'ניץ שהתאספו למעמד סיום כמה מסכתות שבש"ס, הופתעו באחת כאשר אל המקום נכנס הרה"צ רבי יעקב מרדכי הגר, בנו של האדמו"ר מויז'ניץ ואב"ד החסידות באלעד | לדבריו, הוא הופיע במפתיע כמחווה מרגשת עבורם שמקרבים את הישועה והוגים בתורה הק' כאוות חפצו הטהורה של אביו הרבי מויז'ניץ | צפו בתיעוד (חסידים - עולם הישיבות)
במעמד מרגש, חגגו אברכי כולל "ש"ס רוח שלמה" את סיום מסכת ברכות בביתו של ראש הישיבה הגאון רבי משה הלל הירש, תוך הצגת בקיאות מרשימה בלימוד התורה | האברכים העמלים בלימוד תשעה דפים ביום, מקווים לסיים את הש"ס כולו עד סוף השנה בעזרת השם (חרדים)
בזמן שבעולם הישיבות החלו את הזמן ביתר שאת ועוז, בהיכל ישיבת 'עטרת ראובן' המעטירה בעיר ביתר, שבראשות הגאון הרב זמיר כהן חגגו סיום מסכת גיטין | במעמד השתתפו ראשי הישיבה חברי מועצת חכמי התורה, הגאון רבי יהודה כהן, והגאון רבי אברהם סאלים (עולם הישיבות)
במקום נופשם, התאחדו האחים האדמו"רים מוויז'ניץ ממונטריאל ולונדון וערכו בצוותא חדא טיש בצאת הצום, לרגל סיום מסכת | בטיש שהתקיים באזור מקום נופשם ב'קאט סנט לוק' שבקנדה, השתתפו קהל נכבד של חסידים ומקורבים (חסידים)