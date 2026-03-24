מבצר של תורה | ב'היכל שמעון' סיימו מסכת 'בבא מציעא' בשילוב הוצאת קובץ תורני

עם סיום זמן החורף התכנסו תלמידי ישיבת 'היכל שמעון', למסיבת סיום מסכת 'בבא מציעא' בשילוב הוצאת קובץ 'בני היכלא' • רבני הישיבה יצאו מגדרם לשבח את בחורי הקיבוץ על הלימוד המשותף עם שיעור א' ועל השמירה הקפדנית על הסדרים למרות מצב המלחמה בחוץ (עולם הישיבות)

סיום מסכת בישיבת 'היכל שמעון' (צילום: יעקב כהן)

לקראת סיום זמן חורף, התקיים בישיבת "היכל שמעון" בראשות הרה"ג ר' שמעון בן חמו מעמד מרומם ורב רושם לציון סיום מסכת 'בבא מציעא' שנלמדה בזמני אלול וחורף בישיבה. במעמד הושק הקובץ התורני המפואר 'בני היכלא', המכיל "חבורות" עמוקות שנכתבו על ידי בני הישיבה בסוגיות פרק 'שנים אוחזין'.

במעמד השתתפו רבני הישיבה, בהם הגר"א גברא, המשגיח הגר"ר דהן, ר"י "דורשי תורה" הגר"מ ולדר וצוות הרמי"ם. האירוע נפתח באמירת פרקי תהילים לרגל המצב הביטחוני.

ראש הישיבה, הגר"ש בן חמו, שנבצר ממנו להשתתף פיזית במעמד, ביקש כי האירוע יתקיים כסדרו למרות היעדרותו. הוא שיגר את ברכתו ודברי עידוד לבני הישיבה באמצעות הגר"י זר, ושיבח את הבחורים על עמלם ושקידתם, על סיום המסכת ועל כתיבת החבורות המקיפות.

בהמשך נשאו הרבנים דברים בשבח הבחורים על התמדתם העצומה. הם ציינו לשבח את העובדה שרוב בני הישיבה נבחנו על עשרות דפי גפ"ת, ואת העומק הניכר מכל שורה ב'חבורות'. הרבנים הדגישו כי זוהי התוצאה של דביקות במטרה ושמירה קפדנית על סדרי הישיבה, גם בתקופה זו שרוחות מלחמה נושבות ועל אף הגזירות המאיימות על עולם התורה. כמו כן, שיבחו הרבנים את בחורי ה"קיבוץ" על שלמדו בצוותא עם בחורי שיעור א' וב' בבחינת "תמידין כסדרן".

המעמד לווה בשירה וריקודים לכבודה של תורה וננעל ב'זיץ' איכותי ומרומם.

סיום מסכת בישיבת 'היכל שמעון' (צילום: יעקב כהן)
סיום מסכת בישיבת 'היכל שמעון' (צילום: יעקב כהן)
סיום מסכת בישיבת 'היכל שמעון' (צילום: יעקב כהן)
סיום מסכת בישיבת 'היכל שמעון' (צילום: יעקב כהן)
סיום מסכת בישיבת 'היכל שמעון' (צילום: יעקב כהן)
סיום מסכת בישיבת 'היכל שמעון' (צילום: יעקב כהן)
סיום מסכת בישיבת 'היכל שמעון' (צילום: יעקב כהן)
סיום מסכת בישיבת 'היכל שמעון' (צילום: יעקב כהן)
סיום מסכת בישיבת 'היכל שמעון' (צילום: יעקב כהן)
סיום מסכת בישיבת 'היכל שמעון' (צילום: יעקב כהן)
סיום מסכת בישיבת 'היכל שמעון' (צילום: יעקב כהן)
סיום מסכת בישיבת 'היכל שמעון' (צילום: יעקב כהן)
סיום מסכת בישיבת 'היכל שמעון' (צילום: יעקב כהן)
סיום מסכת בישיבת 'היכל שמעון' (צילום: יעקב כהן)
סיום מסכת בישיבת 'היכל שמעון' (צילום: יעקב כהן)

בבלי
