עם סיום זמן החורף התכנסו תלמידי ישיבת 'היכל שמעון', למסיבת סיום מסכת 'בבא מציעא' בשילוב הוצאת קובץ 'בני היכלא' • רבני הישיבה יצאו מגדרם לשבח את בחורי הקיבוץ על הלימוד המשותף עם שיעור א' ועל השמירה הקפדנית על הסדרים למרות מצב המלחמה בחוץ (עולם הישיבות)
הגה"צ רבי יוסף משה דב הלברשטם, אב"ד צאנז בארה"ב, שביקר במדינה בתקופה האחרונה, הגיע לביקור בת"ת של החסידות בבורו פארק, שם סייר בין כיתות הלימוד | באחת הכיתות חווה רגע של נחת כאשר ילדי החמד שעסקו בלימוד במסכת 'בבא מציעא' הציגו בפניו מספר יצירות מרהיבות שעשו בין הסדרים, בהם מבואר היטב סוגיות חפצים ברשות הרבים ובאם חייבים להחזירם או לא | צפו בתיעוד (חסידים)
מאות חסידי 'תולדות אהרן' התכנסו במרכז החסידות בירושלים לחגוג את סיום מסכת 'בבא מציעא' והתחלת המסכת הגדולה 'בבא בתרא', במסגרת לימוד דף היומי, ללא נוכחות האדמו"ר שיצא לימי מנוחה | במעמד נאמו גדולי הרבנים ברום מעלת לימוד התורה הקדושה (חסידים)
אל תפספסו והצטרפו ליוזמה שבמסגרתה יתאפשר לסיים את הש״ס בתוך 14 חודשים בלבד | השיעור היומי נמסר על ידי הגאון הרב יעקב דוד סטפנסקי ונמשך כשלוש שעות | והיום: מסכת בבא מציעא קי"ח-קי"ט ובבבא בתרא ב'-ז' | צפו בשיעור (יהדות)