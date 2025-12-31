בפעם הראשונה בתולדות מזרח אפריקה, שיגרה מצרים מצלמת ניטור אקלימית מתקדמת לחלל בשיתוף קניה ואוגנדה | המערכת, שנבנתה בקהיר ונשאה על רקטת SpaceX, צפויה לספק נתוני זמן אמת על הצפות, בצורות ותנאי חקלאות - צעד היסטורי לאזור הצמא למידע סביבתי מדויק (בעולם)
הר געש קילוואה התפרץ פעם נוספת בעוצמה אדירה, כאשר הלהבות עלו לגובה של כ-30 מטרים | בעקבות ההתפרצות העוצמתית, מצלמת תיעוד של המכון הגיאולוגי שתיעדה הכל ניזוקה והפסיקה את השידור, לא לפני שהספיקה לתעד הכל (חדשות)
טסלה רומזת על דור חדש של מצלמות, צעד שמחדד עוד יותר את הפער בין ההבטחות לרכב אוטונומי מלא לבין המציאות בשטח | השדרוג המתקרב מעורר מחדש את שאלת המחיר שמשלמים בעלי הרכבים שכבר רכשו את חבילת Full Self-Driving, אך נותרו עם חומרה שמתיישנת בקצב מהיר (רכב)
ענקית הצילום האמריקנית 'קודאק' ששלטה בשוק הצילום במשך עשורים רבים והמציאה את המצלמה הדיגיטלית פרסמה כי קיים 'חשש משמעותי' לשרידות החברה | החברה הפסידה ברבעון האחרון עשרות מליוני דולרים | כיצד תאגיד ענק ששלט בשוק העולמי הופך לשם נרדף להחמצה עסקית היסטורית?
מערכת זיהוי ומעקב חדישה המבוססת על בינה מלאכותית, מתקדמת ביותר בקטגוריית המצלמות הקומפקטיות, מספקת מהירות ודיוק יוצאי דופן גם בתנאי תאורה קשים ובשלל תרחישים – מהופעות רחוב ועד צילום פורטרטים ואקשן (טכנולוגיה)
המצפה ע"ש ורה רובין בצ'ילה חשף השבוע את התמונות הראשונות ממצלמת הדיגיטל הגדולה בעולם, המהווה קפיצת מדרגה טכנולוגית ומדעית | המצלמה תספק בעשור הקרוב את סקר השמיים המקיף ביותר אי פעם, עם מיפוי מיליארדי גלקסיות וכוכבים, ניטור שינויים ותופעות קוסמיות בזמן אמת, וחקר מעמיק של החלל על שלל כוכביו האין סופיים – כל זאת ברזולוציה חסרת תקדים ובשיתוף פעולה בינלאומי רחב (טכנולוגיה)