מתנה מסוכנת: כשב"ם אמריקאי עמוס בתחמושת נשטף לטורקיה

כלי השיט בחוף ( צילום: רשתות חברתיות )

בסוף השבוע האחרון אזרחים בשכונת יוסלר שבמחוז אורדו גילו עצם זר ולא מזוהה שנסחף לחוף הים השחור. צוותי ז'נדרמריה שהוזעקו למקום הקימו במהירות חגורת אבטחה, בעוד שמומחים מיחידת העילית S.A.S של איסטנבול הגיעו לבחון את הממצא המסתורי. הבדיקה העלתה כי מדובר בכלי שיט בלתי מאויש (USV) מדגם AEGIR-W, המיוצר על ידי ענקית הביטחון האמריקאית Sierra Nevada Corporation. מדובר בכלי שיט מלחמתי אוטונומי מתקדם, שאורכו כעשרה מטרים, המסוגל להגיע למהירויות של מעל 25 קשר ולטווח פעולה מרשים של כ-900 קילומטרים.

הכשב"ם האמריקאי בחוף ( צילום: רשתות חברתיות )

המצב הפך למתוח אף יותר כאשר המומחים קבעו כי כלי השיט אינו רק פעיל, אלא נושא תחמושת חיה. כצעד זהירות, פונו תושבים מבתיהם הסמוכים לחוף, וכלי השיט נגרר למרחק של כארבעה קילומטרים לתוך הים. שם, בשעות הצהריים של יום שבת, הוא הושמד בפיצוץ מבוקר שהרעיד את האזור.

לפי שעה, נסיבות הגעתו של כלי השיט לחופי טורקיה נותרות תעלומה. הערכות ראשוניות מצביעות על כך שהכלי איבד שליטה במהלך משימה, וייתכן שהיה מעורב בניסויים הקשורים למלחמה באוקראינה. בעוד החקירה נמשכת, שגרירות רוסיה באנקרה כבר הספיקה להזהיר מפני אפשרות של חבלה בתשתיות הגז בים השחור, מה שמוסיף שמן למדורה האזורית.