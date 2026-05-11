מוג'תבא חמינאי מימין, הנשיא טראמפ משמאל ( צילום: הבית הלבן )

פקיסטן שימשה במקביל למאמצי תיווך דיפלומטיים בין איראן לארצות הברית גם כגורם שאיפשר, לפי החשד, הצבה של כלי טיס צבאיים איראניים בשטחה, לכאורה כדי להגן עליהם מתקיפות אמריקאיות. כך לפי דיווח של רשת CBS.

לפי הדיווח, מטוסים של חיל האוויר האיראני הוצבו בשדות תעופה בפקיסטן, כולל בבסיס חיל האוויר נור ח’אן הסמוך לעיר רוואלפינדי, אזור אסטרטגי ורגיש. במקביל נטען כי מטוסים אזרחיים איראניים הועברו גם לאפגניסטן, בין היתר מטוס של חברת מהאן אייר, שנחת בקאבול לפני תחילת הלחימה ונשאר שם לאחר סגירת המרחב האווירי של איראן.

מיג 29 בשירות איראני. אילוסטרציה ( צילום: מאת Fars Media Corporation )

גורם פקיסטני בכיר דחה את הטענות בנוגע לבסיס אליו הועברו המטוסים הצבאיים. הוא טען כי מדובר בשדה תעופה פעיל בלב אזור עירוני, כך שלא ניתן להסתיר בו פעילות כזו מהציבור.

נציין כי פקיסטן מנסה בשנים האחרונות לאזן בין קשריה עם ארצות הברית לבין קשריה ההדוקים עם סין ואיראן, תוך הצגת עצמה כמתווכת אפשרית בין טהראן לוושינגטון. סין, שהפכה לספקית הנשק המרכזית של פקיסטן בשנים האחרונות, גם בירכה בעבר על תפקידה של איסלאמאבאד כצינור תקשורת עקיף בין הצדדים.

ברקע הדברים נמשכים המתיחות והעימותים באזור מצרי הורמוז. איראן הציגה לאחרונה הצעה להסכם הכוללת דרישות לפיצויי מלחמה מארצות הברית, הכרה בריבונותה במצרי הורמוז והסרת הסנקציות, הצעה שנדחתה על ידי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שכינה אותה "בלתי מקובלת לחלוטין".