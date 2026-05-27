דרמה בשעת בוקר מוקדמת בצפון לונדון: בסביבות השעה 06:47 החלו להתקבל עשרות דיווחים על דליקה גדולה שפרצה במחסן הצמוד לסופרמרקט "כשר קינגדום" שברחוב גולדרס גרין. עשרה רכבי כיבוי וכ-70 כבאים הוזעקו למקום כדי להשתלט על האש, בזמן שצוותי המשטרה פינו בבהילות מכלי גז מהמבנה מחשש לפיצוץ שיחריב את האזור כולו.

המשטרה והכבאות חסמו צירים מרכזיים והורו לתושבים המקומיים לסגור חלונות ודלתות בשל עשן כבד האופף את השכונה. למרות עוצמת הלהבות, כוחות ההצלה דיווחו כי בנס לא היו נפגעים בנפש באירוע.

סיבת השריפה נמצאת כעת תחת חקירה אינטנסיבית. בעוד שישנם דיווחים המעלים חשד כבד להצתה על רקע אנטישמי, גורמים מקומיים ובהם מנהל חנות סמוכה, העריכו כי ייתכן והדליקה נגרמה מקצר או עומס חשמלי בלוח הבקרה ייתכן בשל גל החום הכבד הפוקד את בריטניה בימים האחרונים.

מנהל האיטליז הסמוך ציין כי אירוע דומה על רקע חשמלי התרחש במקום לפני כ-15 שנים. המשטרה המקומית מסרה כי בשלב זה "מוקדם מדי לקבוע את סיבת האירוע" והחקירה נמשכת.