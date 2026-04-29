מחווה מרגשת ויוצאת דופן התקיימה באתר מפלי הניאגרה המפורסם, כאשר אחד מאתרי הטבע המוכרים בעולם הואר כולו בצבע כתום עז.

המחווה נועדה לציין את זכרם של בני משפחת ביבס – האם שירי וילדיה אריאל בן ה-4 וכפיר בן ה-9 חודשים, שנחטפו מביתם בניר עוז בשמחת תורה.

היוזמה, שהפכה למפגן של הזדהות בינלאומית, משכה את תשומת לבם של אלפי מבקרים ותיירים ששהו באזור באותה עת, והיא נושאת בחובה סיפור אישי של ידידות ומחויבות.

מאחורי המהלך הסמלי עומד קשר הדוק בין הממסד המקומי לקהילה היהודית. כאשר נודע על הגעתם של בני משפחת ביבס לביקור באזור, שיתף שליח חב״ד המקומי הרב זלמן זלצמן בכך את ראש העיר, ביניהם ידידות קרובה, והציע להאיר את המפלים בכתום – הצבע שהפך לסמלם של הילדים הג'ינג'ים לבית ביבס ושל המאבק להנצחתם.

ראש העיר, שהביע נכונות מלאה לסייע, הגדיל לעשות והציע מחווה אישית עוד יותר: הוא הציע שבני המשפחה יגיעו למגדל התאורה הרשמי, המנהל את המערך הוויזואלי של האתר, כדי שהם בעצמם יוכלו ללחוץ על הכפתור ולהדליק את האורות הכתומים מעל המים הגועשים.

הרגע בו נצבעו המפלים בכתום על ידי בני המשפחה הפך לרגע שיא של עוצמה וכאב, הממחיש את ההכרה הבינלאומית בטרגדיה הגדולה. ראש העיר סייע לשליח חב״ד לתאם את המחווה (אם כי לא נכח במקום).

הבחירה בצבע הכתום הפכה ברחבי העולם לסמל המזוהה ביותר עם זכרם של הילדים, וזאת בשל צבע שיערם הייחודי שהפך לאחד המראות הכואבים ביותר מאז פרוץ המלחמה. הצבת התאורה המיוחדת במפלי הניאגרה נחשבת לצעד בעל משמעות רבה, שכן האתר מאיר את פניו רק באירועים בעלי חשיבות גלובלית או מחוות הומניטריות יוצאות דופן.

האירוע התקיים ימים ספורים לפני יום הולדתה של האם, שירי ביבס, החל בח' באייר. בקהילות יהודיות רבות ניצלו את המועד לקריאה להוסיף בזכויות, בתפילות ובמעשי חסד לעילוי נשמתם של שירי בת יוסי והילדים אריאל וכפיר הי"ד. התיעוד מהמקום, המציג את עוצמת המפלים כשהם צבועים בכתום על רקע החשיכה, עורר התרגשות רבה בקרב הציבור היהודי בארץ ובתפוצות, כעדות נוספת לכך שסיפורה של משפחת ביבס ממשיך לגעת בלבבות בכל קצוות תבל.