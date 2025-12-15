מחווה מרגשת באתר מפלי הניאגרה: המפלים הוארו בכתום לזכרם של שירי, אריאל וכפיר ביבס הי"ד. היוזמה נולדה בעקבות קשר אישי בין שליחי חב"ד לראש העיר המקומי, ואפשרה לבני המשפחה שהגיעו לביקור להדליק בעצמם את התאורה הכתומה ממגדל השליטה על המפלים | תיעוד (בעולם)
לראשונה, ארגון אלמנות ויתומי צה"ל מינה רב להתייעצויות הלכתיות: הרב שמואל ביסטריצקי| "לילדים האלה אין אבא שיעטוף בטלית, שיעזור להניח תפילין, וכולנו, כל עם ישראל, נכנסים לתפקיד ומנסים למלא את מקומו" (בארץ)
במסגרת אירועי 80 שנה לניצחון על הנאצים פרסם הרב שמעון פרוינדליך, שליח חב"ד בבייג'ינג, טור חריג וראשון מסוגו ביומון המפלגה הקומוניסטית הסינית שמגיע ל-750 מיליון קוראים | גורמים בקהילה היהודית: "חסר תקדים ואירוע משמעותי מאוד, ליהדות בסין אין מעמד חוקי" (בעולם)
הלם בליובאוויטש: בצער רב וביגון קודר התבשרו על פטירתו הטראגית והפתאומית של השליח הרב שניאור זלמן אוירכמן ע"ה, אשר נספה בתאונת דרכים מחרידה בכביש החוף | המנוח הותיר אחריו את רעייתו האלמנה וארבעה יתומים רכים המבכים מרה על לכתו בטרם עת (דיין האמת)
ברצף מטריד של כ 10 ימים, כמעט יום אחר יום, הופעלו אזעקות בשדרות והסביבה | היום (שני) שוגרו שלוש רקטות מצפון הרצועה, אחת יורטה, אחת נפלה בחצר בית בשדרות ואחת בשטח פתוח | בחסדי שמים אין נפגעים בנפש אך נזק כגדול נגרם לרכוש (חדשות, בארץ)