מחווה מרגשת באתר מפלי הניאגרה: המפלים הוארו בכתום לזכרם של שירי, אריאל וכפיר ביבס הי"ד. היוזמה נולדה בעקבות קשר אישי בין שליחי חב"ד לראש העיר המקומי, ואפשרה לבני המשפחה שהגיעו לביקור להדליק בעצמם את התאורה הכתומה ממגדל השליטה על המפלים | תיעוד (בעולם)
"אני מצטער שהבאתי אותך לעולם כזה אכזר. אני מקווה שאתה יודע כמה אני אוהב אותך וכמה אתה חסר לי! אני בטוח שאמא, אריאל וטוני חוגגים לך בגן עדן", כתב ירדן ביבס, אביו של כפיר ביבס הי"ד, שנרצח בשבי על ידי רוצחי חמאס (חדשות בארץ)
יאסר אבו שבאב, מפקד "הכוחות העממיים" בעזה הנלחם בחמאס על השליטה בעזה, ממשיך בסבב הראיונות שלו, בהם תוקף ללא חשש את ארגון הטרור, ומבטיח להמשיך להילחם בהם | לטענתו, "מי שחוטף והורג ילדים כמו משפחת ביבס, אלו תתי-אדם שפלים ועלובים שסופם קרב" (העולם הערבי)
בפעולה משותפת של צה"ל ושב"כ חוסל ראש ארגון הטרור כתאא'ב אלמג'אהדין, ובכיר בארגון הטרור, שהיו מעורבים בחטיפת משפחת ביבס ובהחזקתם בשבי: "שירי, אריאל וכפיר לא יחזרו אך יש מעט נחמה בידיעה כי הרוצחים השפלים לא יפגעו במשפחה נוספת" (במלחמה)
רגע לפני הלוויתם הכואבת של שירי, אריאל וכפיר ביבס הי"ד שנרצחו באכזריות בשבי חמאס, ירדן ביבס קיבל ספר תורה שישמור עליו | ירדן כתב שלוש אותיות בספר התורה, שארגן איש החסד שי גראוכר ונתרם ע"י הרב משה שיינר וקהילת פאלם ביץ' בפלורידה | צפו בתיעוד המרגש (חרדים)
ישראל חוותה השבוע את אחת היממות הכואבות ביותר במהלך המלחמה הארוכה בשנה ומחצה החולפת | בליווי עשרות אלפי אנשים ותוך בכי של אומה שלמה, נטמנו גופותיהם הקדושות של שירי ביבס וילדיה כפיר ואריאל הי"ד | מי שהחזיק, ואף רצח באכזריות רבה את האם וילדיה, הוא ארגון טרור קטן ברצועת עזה המחזיק באידאולוגיה סלפית ואינו בוחל בשום צעד במלחמת הג'יהאד שלו | פרופיל (מגזין)
עם ישראל עצר היום את נשמתו, בעת שמשפחת ביבס - שירי, אריאל וכפיר הי"ד, מובאים למנוחת עולמים, אחרי שנטבחו באכזריות על ידי רוצחי חמאס | בחב"ד, הציבו היום עשרות דוכני תפילין במקום בו עברה הלוויה (חדשות חרדים)
ירדן ביבס, שנהפך לסמל של גבורה יהודית בת ימינו, עמד היום בבית העלמין צחור, והספיד את רעייתו ושני בניו הקטנים והרכים שלא חטאו - ונטבחו באכזריות על ידי רוצחי חמאס | בדבריו ספד: "חשוב לי שתדעו שאני אוהב אותכם מאוד ואני מתגעגע מאוד! אני מתגעגע לנשנש אותך ולשמוע את הצחוק" ההספד (חדשות)
ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיע הבוקר לבית המשפט השלום בתל אביב ליום עדותו ה-13 בתיקי האלפים | נתניהו ביקש לקום לדקת דומיה "בשביל שנזכור בשביל מי ובשביל מה אנחנו נלחמים", השופטת סירבה ואמרה: "אני חושבת שכולנו זוכרים במי אנחנו נלחמים ובמה אנחנו נלחמים, אני מציעה שבנתיים נמשיך" (חדשות)
עשרות אלפי בני אדם צפויים להשתתף במסע הלוויה הגדול של שירי, אריאל וכפיר ביבס, הי"ד - קצת פחות משבוע אחרי שחזרו כחללים משבי החמאס בעזה, לאחר שנחטפו חיים מביתם | בטקס ההלוויה עצמו ישתתפו מוזמנים בלבד, אך המונים יוכלו ללוות את הארונות מראשון לציון ועד שער הנגב | הלו"ז המלא (חדשות)
אלפי בני אדם השתתפו בעצרת מרגשת בבואנוס איירס לזכר משפחת ביבס, שנרצחו בשבי חמאס, ולקריאה לשחרור כל החטופים. העצרת אורגנה על ידי ארגונים יהודיים רבים בארגנטינה, והפכה לזעקה נגד הזוועות שחווים החטופים (חדשות בעולם)
רה"מ נתניהו נאם בטקס סיום קורס קצינים קרביים, והתייחס לאתגרי הביטחון באזור | על עזה: "חיסלנו את מרבית הכוח המאורגן של החמאס" | יו"ש: לראשונה מזה עשרות שנים הכנסנו טנקים" | איראן: ריסקנו חלקים גדולים, באמצעות מהלומות קטלניות" (חדשות, מדיני)