באקלי קרלסון בן ה-24, שהחל את דרכו בממשל טראמפ השני כסגן דובר עבור סגן הנשיא ג'יי.די ואנס, עוזב רשמית את הממשל. לפי דיווחים, קרלסון הצעיר הודיע על כוונתו לעזוב כבר בדצמבר 2025, אך נשאר בתפקידו מספר חודשים נוספים כדי להבטיח "מעבר חלק" של סמכויות.

כעת, בכוונתו לפתוח חברת ייעוץ פוליטי משלו, לאחר שצבר ניסיון קודם כעוזר בקפיטול היל וכמנהל תקשורת עבור חבר הקונגרס ג'ים בנקס.

העזיבה מתרחשת על רקע הידרדרות חריפה ביחסים בין אביו, טאקר קרלסון, לבין הנשיא דונלד טראמפ. לאחרונה תקף טראמפ את קרלסון האב ברשת החברתית "Truth Social", שם כינה אותו "לוזר", "אדם שבור" ו"בעל איי-קיו נמוך". המתיחות הגיעה לשיאה סביב התנגדותו של טאקר קרלסון לפעולה צבאית באיראן, כשטען כי התקיפות האמריקאיות מונעות מאינטרסים ישראליים ולא אמריקאיים – טענה שעוררה את חמתו של הנשיא.

נראה כי גם באקלי קרלסון עצמו אימץ קו ביקורתי כלפי מדיניות החוץ של הממשל בכל הנוגע לישראל. בפוסטים שפרסם ברשת X, טען באקלי כי הנשיא צריך לעבוד עבור האמריקאים בלבד ולא עבור "תורמים, ישראל או כל כוח זר אחר". באחד הציוצים האחרונים כתב:

תזכורת מיותרת: הנשיא עובד בשבילנו. בשבילכם, בשבילי, בשביל השכנים שלנו, החברים שלנו, הילדים וההורים שלנו. הוא מושקע בכוח שלנו. הוא עובד בשביל אמריקה והאמריקאים. הוא לא עובד בשביל התורמים שלו, בשביל ישראל, או בשביל כל מעצמה זרה אחרת, או קבוצת לובי. הוא לא אלוהים (וגם לא מלך). הוא העובד-משרת שלנו, הנציג האפוטרופוס של המורשת שלנו, הכוח שלנו, ובמידה רבה, של העתיד שלנו. אותו סטנדרט חל על כל פוליטיקאי אמריקאי. מקומי, מדינה או לאומי. אין שום דבר רע או מביש בביקורת על "משרתי הציבור" לכאורה האלה כשהם לוקים בחסר. כשהם מושחתים, עיוורים וחירשים. כשהם מזדקנים, צורכים אגו, דמנציה או חמדנות. או, כשהם מוחזקים כבני ערובה על ידי סחיטה, או איומים אמיתיים בבירור של רצח אלים ופומבי. אנחנו אמריקאים. עדיין האנשים החופשיים, הקשוחים והמבורכים ביותר על פני כדור הארץ הזה. ויש לנו זכות ייחודית - חובה צודקת - לשמור על "המנהיגים" שלנו.

הוא אף התייחס לתיאוריות קונספירציה שונות, כולל המושג "איראן-תמורת-ישראל", המרמז כי ישראל לחצה על טראמפ לתקוף את איראן.

האקטיביסטית הימנית לורה לומי טענה כי עזיבתו של באקלי היא "חיובית מאוד" עבור הקמפיין הנשיאותי העתידי של ג'יי.די ואנס ב-2028, בשל המתיחות שנוצרה סביב משפחת קרלסון. לומי אף הוסיפה כי שמעה ממקורות בבית הלבן שטראמפ כינה את טאקר קרלסון "אנטישמי". עזיבתו של באקלי קרלסון מסמנת את סיומו של פרק משמעותי במשרד סגן הנשיא, בזמן שהקרע בין אביו לבין הנהגת המפלגה הרפובליקנית ממשיך להעמיק.