נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, פרסם הודעה חריפה במיוחד נגד שורת אנשי תקשורת המזוהים עם הימין, בהם טאקר קרלסון, מגין קלי, קנדיס אוונס ואלכס ג'ונס. הוא האשים אותם בתמיכה עקיפה בהתחמשות גרעינית של איראן, לעג לקריירות שלהם והצהיר: "הם לא חלק מתנועת MAGA" (חדשות)
ג'ו קנט, מבכירי מערך המודיעין של טראמפ, התפטר מתפקידו במחאה על המלחמה באיראן וצפוי לחשוף את גרסתו בראיון בלעדי אצל האנטישמי טאקר קרלסון | המהלך הדרמטי חושף שסע עמוק בממשל ומעורר תגובות סוערות ברחבי ארה"ב ובכלי התקשורת המובילים (חדשות בעולם)
טאקר קרלסון, מתנגד ישראל ששייך לימין הקיצוני השמרן בארה"ב, טוען כי השיחות בין ארה"ב לאיראן לא נועדו ללחוץ על איראן למניעת נשק גרעיני | לדבריו, העימות יצוץ גם אם ארה"ב לא תתקוף, מכיוון שישראל תעשה זאת ותגרור את ארה"ב אחריה (מדיני)
"חברות אינה תירוץ לפחדנות": בן שפירו שובר את הכלים בקרב חזיתי על נשמת הימין האמריקאי | בנאום דרמטי שזעזע את כנס AmericaFest, יצא שפירו למתקפה חסרת תקדים כשהוא מציב קו אדום נגד תיאוריות קונספירציה ואנטישמיות | בעוד שסגן הנשיא ג'יי.די ואנס מנסה להלך בין הטיפות ולמנוע פיצוץ במחנה, שפירו מבהיר: "ניצחון ללא אמת, הוא ניצחון עבור שקר" (חדשות בעולם)
העיתונאי טאקר קרלסון נבחר ל"אנטישמי של השנה", על ידי הארגון "הפסיקו את האנטישמיות" | קרלסון זכה בתואר המפוקפק על רקע הסערה המתמשכת בעקבות ראיון ידידותי שקיים באוקטובר עם פעיל ימין אנטישמי | קווים לדמותו (בעולם, תקשורת)
אחרי שאירח באולפן ניאו־נאצים, תומכי חמאס ומכחישי שואה, אייקון התקשורת השמרני טאקר קרלסון כבש את דוחא | בריאיון מתוקשר עם ראש ממשלת קטאר, שבמהלכו דיבר על הפצצה הכושלת של ישראל והכריז "מחר אני קונה בית בקטאר" - קרלסון הצית מחדש את השמועות עליו: האם הוא מבקר עצמאי או שליח שמלטף את האינטרסים של קטאר? (חדשות בעולם)
נשיא איראן מסעוד פזשכיאן העניק ראיון ראשון לעיתונאי הבדלן והאנטי-ישראלי טאקר קרלסון | בראיון חשף נשיא איראן שישראל ניסתה לחסל אותו במהלך המלחמה | הנשיא האיראני הודה שנגרם נזק חמור למתקני גרעין וכי בשלב זה אין לאיראן גישה אליהם (חדשות)
טאקר קרלסון, עיתונאי רפובליקני מפורסם התומך בדונלד טראמפ שראיין בעבר את הנשיא פוטין, נחשב לגורם בעל קול שונה בסביבה הרפובליקנית. טאקר אינו חלק מתומכי ישראל במפלגה, וזאת בלשון המעטה | בפוסט ארוך שפרסם נגד העיתונאי היהודי מארק לוין, גינה קרלסון את הלובינג שעושים גורמים במפלגה נגד איראן ותוכנית הנשק הגרעיני שלה, וטען שאין לאיראן שום תוכנית לנשק גרעיני | כך הגיב לו דובר המפלגה הרפובליקנית בישראל, עורך הדין מארק צל (חדשות, בעולם)