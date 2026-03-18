הנשיא דונלד טראמפ העלה אתמול (שלישי) תרחיש דרמטי במקרה של חיסול המשטר האיראני על ידי ארה"ב, בהתייחסות חריפה לסירובן של מדינות מערב אירופה לסייע באבטחת הנתיב הימי החיוני.

"אני תוהה מה יקרה אם נחסל את מה שנותר ממדינת הטרור האיראנית, וניתן למדינות שמשתמשות במיצר הורמוז - לא אנחנו - להיות אחראיות למה שנקרא 'מיצר'?", הצהיר טראמפ.

לדברי הנשיא, מהלך כזה "יכניס חלק מ"בעלות הברית הלא מגיבות שלנו להילוך, ומהר". האיום מגיע על רקע מתיחות גוברת בין וושינגטון לבין בירות אירופה, שנמנעות מלהצטרף לקואליציה הבינלאומית לאבטחת השיט במיצר.

מיצר הורמוז: עורק החיים של הכלכלה העולמית

מיצר הורמוז, הרצועה הימית הצרה המפרידה בין איראן לעומאן, משמש כצוואר בקבוק אסטרטגי המחבר את המפרץ הפרסי לאוקיינוס ההודי. על פי נתוני מינהל המידע לאנרגיה של ארצות הברית, במהלך שנת 2024 עברו במיצר בממוצע כעשרים מיליון חביות נפט ביום - כחמישית מצריכת הנוזלים הפטרוליים העולמית.

החשש המרכזי בשווקים הוא שסגירה ממושכת תנתק את ייצוא הנפט והגז ממדינות המפרץ, כאשר החלופות היבשתיות מוגבלות בקיבולת ובמהירות.

אירופה מסרבת להצטרף

לבינתיים, מדינות מערב אירופה, ובראשן צרפת, מסרבות להצטרף לקואליציה הבינלאומית לאבטחת מיצר הורמוז.

הנשיא עמנואל מקרון הצהיר אתמול כי "צרפת בשום פנים ואופן לא תיקח חלק במאמץ לאבטחת מצר הורמוז". לטענתו, "אין להרחיב את המנדט של כוח המשימה הימי האירופי". הנשיא טראמפ הגיב מצידו בזעם, וציין כי "זה שמדינות נאט"ו לא רוצות לעזור לנו עכשיו, זה לא טוב לשותפות שלנו איתם".