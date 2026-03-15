בעקבות המלחמה באיראן והמתיחות הגוברת בצמרת הפוליטית בארצות הברית, טען אמש העיתונאי טוקר קרלסון כי סוכנות הביון המרכזית, ה-CIA, פועלת להגשת כתב אישום נגדו.

קרלסון, שביקר בחריפות את המבצע הצבאי המשותף לארה"ב ולישראל וכינה אותו "דוחה ומרושע לחלוטין", טוען כי הממשל מכוון אליו בשל עמדותיו המדיניות.

​הקרע בין קרלסון למחנה הרפובליקני החריף בשבועות האחרונים, כאשר הנשיא דונלד טראמפ הודיע על הרחקתו מתנועת MAGA.

בראיון שהעניק טראמפ מוקדם יותר החודש אמר כי "טאקר איבד את דרכו. ידעתי את זה מזמן, והוא לא MAGA. MAGA זה להציל את המדינה שלנו. MAGA זה להפוך את המדינה שלנו לגדולה שוב. MAGA זה אמריקה תחילה, וטוקר הוא אף אחד מהדברים האלה. וטוקר באמת לא חכם מספיק כדי להבין את זה". טראמפ אף דחה טענות לפיהן ישראל כפתה על ארה"ב את העימות וציין כי "אם כבר, אולי אני כפיתי את ידה של ישראל".

​בסרטון שפרסם טען קרלסון, כי ה-CIA קרא את הודעות הטקסט שלו, ומתכנן להמליץ למשרד המשפטים להאשימו כסוכן זר לא רשום.

"ה-CIA מכין סוג של הפניה פלילית נגדי, דוח פשיעה למשרד המשפטים, על בסיס פשע כביכול שביצעתי", אמר קרלסון בסרטון. "מהו הפשע הזה? ובכן, שיחות עם אנשים באיראן לפני המלחמה. הם קראו את הודעות הטקסט שלי". לדבריו, החקירה מתמקדת בחוק רישום סוכנים זרים, המחייב לוביסטים הפועלים עבור ממשלות זרות להצהיר על פעילותם.

​קרלסון דחה את ההאשמות מכל וכל והבהיר כי מעולם לא פעל מטעם מדינה אחרת. "אני לא סוכן של מעצמה זרה. בניגוד להרבה אנשים שמגיבים על הפוליטיקה של ארה"ב ועל עניינים גלובליים, יש לי רק נאמנות אחת והיא לארצות הברית ומעולם לא פעלתי נגדה", הצהיר והוסיף כי "מעולם לא לקחתי כסף ממעצמה זרה. לא צריך את זה, לא רוצה את זה".

​לטענתו של קרלסון, המניע לרדיפה המשפטית הוא עמדתו הביקורתית כלפי ישראל וחופש הפעולה שניתן לגורמים בקהילת המודיעין בתקופת מלחמה.

הוא העריך כי "מבחינה משפטית, אני חושב, המקרה מגוחך, ואני בספק אם הוא בכלל יהפוך לתיק", אך הדגיש כי העברת תלונות פליליות משמשת לעיתים ככלי להצדקת צווים לריגול אחרי אזרחים המביעים התנגדות למדיניות הממשל.