טראמפ מימין, ואנס משמאל ( צילום: הבית הלבן )

ראש הממשלה בנימין נתניהו חשף היום (שני) בישיבת הממשלה ה-145 פרטים על שיחתו עם סגן הנשיא האמריקני ג'יי די ואנס, שהתקיימה אתמול לאחר קריסת המשא ומתן עם איראן באיסלמאבאד. נתניהו הבהיר כי ישראל תומכת בעמדה התקיפה של הנשיא טראמפ להטיל מצור ימי על איראן, ומסר כי התיאום עם ארצות הברית הוא צמוד ומתמשך.

"אני שוחחתי אתמול עם סגן הנשיא ג'יי די ואנס. הוא צלצל אליי ממטוסו בחזרה מאסלאמאבאד", מסר נתניהו בפתח דבריו. ראש הממשלה הדגיש כי ואנס דיווח לו בפירוט על התפתחות המו"מ, או ליתר דיוק - על הפיצוץ שלו. "הפיצוץ בא מהצד האמריקני שלא היה יכול לסבול את ההפרה הבוטה של ההסכם לכניסה למו"מ על ידי איראן", הסביר נתניהו. על פי דברי ראש הממשלה, ההסכמה המקורית כללה הפסקת אש מצד איראן, אך הרפובליקה האיסלאמית לא עמדה בהתחייבותה. "ההסכמה הייתה שעוצרים את האש, והאיראנים מיד פותחים את המצרים. הם לא עשו את זה. האמריקנים לא היו יכולים לקבל את זה", הבהיר נתניהו. ההפרה האיראנית היא שהובילה את הממשל האמריקני להחלטה לפוצץ את השיחות לאחר 21 שעות של דיונים מאומצים. נתניהו חשף כי ואנס הבהיר לו את המוקד המרכזי של הממשל האמריקני בכל הנוגע לאיראן. "הוא גם הבהיר לי שהנושא המרכזי שעומד על הפרק מבחינת הנשיא טראמפ וארצות הברית, זה הוצאת כל החומר המועשר, ולהבטיח שאין יותר העשרה בשנים הבאות", מסר ראש הממשלה. הוא הוסיף כי הדרישה האמריקנית היא נוקשה: "וזה יכול להיות בעשרות שנים, אין העשרה בתוך איראן. זה המוקד שלהם, כמובן שהוא גם חשוב לנו".

טראמפ עם סגנו ואנס בחדר המצב בבית הלבן ( צילום: הבית הלבן )

תמיכה ישראלית במצור הימי

נתניהו הבהיר כי ישראל תומכת בהחלטת הנשיא טראמפ להטיל מצור ימי על איראן בעקבות הפרת הכללים. "מכיוון שאיראן הפרה את הכללים, הנשיא טראמפ החליט לשים עליהם מצור ימי. אנחנו כמובן תומכים בעמדה התקיפה הזאת", אמר ראש הממשלה. כזכור, טראמפ הכריז על חסימה ימית מלאה של מיצר הורמוז, צעד חסר תקדים שצפוי להשפיע על כ-20% מאספקת הנפט העולמית.

ראש הממשלה התייחס בחריפות לדיווחים על נתק בינו ובין סגן הנשיא, "הדיבורים כאילו יש בינינו נתק, זה ההפך הגמור", הדגיש נתניהו. "יעדיו על כך כל מי שהיה סביב השיחה הזאת, וסביב השיחות היומיומיות שאנחנו מקיימים עם הנשיא והאנשים שלו, אנשי צוותו". הוא הוסיף כי "זה תיאום שלא היה, יש פה דבר שלא היה. לא היה בתולדות המדינה, וגם לא היה בתולדות העם היהודי".

נתניהו סיכם את דבריו בהדגשת החשיבות ההיסטורית של התיאום עם ארצות הברית. "יש לנו תיאום עם המעצמה החזקה ביותר בעולם, ויש לנו יכולת הדיפה של סכנות השמדה", אמר ראש הממשלה. דבריו מגיעים על רקע כוננות מלחמתית מלאה שנכנס אליה צה"ל, כאשר אגף המודיעין מגביר את קצב בניית המטרות באיראן.

יצוין כי בישיבת הממשלה נדונו גם נושאים נוספים, ביניהם תוכנית ממשלתית לעידוד צמיחה דמוגרפית ביישובי גולן וקצרין, והארכת ההכרזה על מצב מיוחד בעורף. נתניהו גם התייחס לטקס יום העצמאות הקרוב, והזהיר כי "הפסקת האש היא כמו מטבע, יכולה להתהפך בזמן קצר מאוד".