ארה"ב שולחת אלפי חיילים נוספים למזרח התיכון

על פי פרסומים זרים, ארצות הברית מגבירה את נוכחותה הצבאית במזרח התיכון במסגרת הלחץ המתמשך על איראן. המהלך מגיע על רקע המצור הימי המלא שנכנס לתוקף לפני כשבועיים על נמלי איראן, כאשר למעלה מ-10,000 חיילים אמריקאים יחד עם 12 ספינות מלחמה מבצעים את המשימה לחסום כל תנועה מסחרית.

המצור הימי, המהווה את אחד המהלכים הצבאיים המשמעותיים ביותר של ממשל טראמפ כלפי טהרן, מאיים על הכנסות יומיות של כ-280 מיליון דולר מיצוא ו-160 מיליון דולר מיבוא - כמעט חצי מיליארד דולר ביום. אנליסטים מעריכים כי איראן תמצה את יכולת האחסון שלה תוך שבועות ספורים, מה שיכריח אותה לבחור בין הפסקת ייצור לבין כניעה לדרישות האמריקניות.

רמזים לחידוש המשא ומתן

על רקע הלחץ הצבאי והכלכלי המתגבר, רמז הנשיא דונלד טראמפ השבוע כי שיחות נוספות עם איראן עשויות להתקיים תוך יומיים בפקיסטן. ההתבטאות מגיעה שבועיים בלבד לאחר שסבב קודם של משא ומתן באיסלמאבאד קרס על רקע מחלוקות עמוקות בנוגע לתוכנית הגרעין האיראנית ומצר הורמוז.

כזכור, המשלחת האמריקנית בראשות סגן הנשיא ג'יי די ואנס חזרה לוושינגטון לפני שבועיים ללא הסכם, לאחר 21 שעות של שיחות מאומצות. "איראן בחרה לא לקבל את התנאים שלנו", הבהיר אז ואנס, תוך שהוא מדגיש כי הסוגיה הגרעינית הייתה נקודת המחלוקת המרכזית. עתה, לאור הרמז של טראמפ, נראה כי הצדדים שוקלים לתת סיכוי נוסף למאמץ הדיפלומטי.