בפגישה היסטורית שהתקיימה הערב (חמישי) בחדר הסגלגל בבית הלבן, הודיעו נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ וסגן הנשיא ג'יי די ואנס על הארכת הפסקת האש בין ישראל ללבנון בשלושה שבועות נוספים. ההחלטה התקבלה בנוכחות שגרירי שתי המדינות, מזכיר המדינה מרקו רוביו, השגריר האמריקני בישראל מייק האקבי והשגריר בלבנון מישל עיסא.

"הפגישה התנהלה טוב מאוד", הודיע הנשיא טראמפ בהצהרה רשמית. "ארצות הברית תעבוד עם לבנון במטרה לעזור לה להגן על עצמה מפני חיזבאללה. הפסקת האש בין ישראל ללבנון תוארך בשלושה שבועות. אני מצפה לארח בעתיד הקרוב את ראש ממשלת ישראל, ביבי נתניהו, ואת נשיא לבנון, ג'וזף עאון. זה היה כבוד גדול להשתתף בפגישה מאוד היסטורית זו". סגן הנשיא ואנס הדגיש את חשיבות הרגע: "ברכות לעם בישראל ובלבנון. אני חושב שזהו רגע היסטורי משמעותי. אנו הולכים להאריך בשלושה שבועות את הפסקת האש שכבר קיימת בין ישראל ללבנון. כמובן שזה לא היה קורה ללא מעורבותו הישירה של הנשיא". ואנס הוסיף כי "העובדה שיש את המנהיגים האלה ממדינות שונות שמתכנסים יחד בפעם הראשונה, הם התכנסו בחדר הסגלגל. והם התכנסו בזכות דיפלומטיה נמרצת, שכמובן הובלה על ידי נשיא ארצות הברית. אז אני חושב שזהו רגע גדול עבור העולם, זה רגע גדול עבור המדינה שלנו". ההפתעה שחיכתה לצה"ל בחנות הבגדים בכפר הלבנוני | צפו בתיעוד חריג דוד הכהן | 23.04.26 "אור ירוק" להפלת המשטר? טראמפ בציוץ קצר שמרמז על חידוש האש ב. ניסני | 23.04.26 הפרות חוזרות ונשנות של חיזבאללה ההחלטה על הארכת הפסקת האש מגיעה למרות הפרות חוזרות ונשנות מצד ארגון הטרור חיזבאללה. רק היום (חמישי) הפר הארגון את הפסקת האש שש פעמים, כאשר גם בשעת הפגישה בבית הלבן שיגר כ-5 טילים משטח לבנון לעבר מרחב שתולה. חיל האוויר יירט לפחות 3 מהשיגורים, והתרעות הופעלו ביישובים על פי מדיניות. על פי הנתונים, בשבוע האחרון הפר חיזבאללה את הפסקת האש למעלה מעשרה פעמים. אתמול חיסל צה"ל מחבל מהארגון שפעל באתר שיגור במרחב סוג'וד שבדרום לבנון, וכן יורט טיל נ"ט שנורה לעבר כוחות צה"ל הפועלים דרומית לקו ההגנה.

הילולת הרשב"י תתקיים כסדרה

אחת המשמעויות המרכזיות של הארכת הפסקת האש היא כי הילולת הרשב"י במירון יכולה להתקיים כסדרה. ההחלטה מגיעה לאחר שבימים האחרונים הושג פתרון למשבר שהתפתח בין ועדת החמישה לבין משטרת ישראל והשר הממונה על ההילולה.

כזכור, משרד האוצר העניק כתב שיפוי רשמי לוועדת החמישה, המנהלת את אתר קבר הרשב"י במירון, ובעקבותיו הסירה הוועדה את התנגדותה לכניסת גורמי מקצוע מטעם הממשלה לאתר. על פי המסמך הרשמי, מדינת ישראל מתחייבת לשאת בכל תשלום או פיצוי שיוטל על הוועדה בפסק דין חלוט, בגין נזקים שייגרמו כתוצאה מקיום ההילולה או ההכנות אליה.

קריאה אמריקנית לעזוב את לבנון

ההודעה על ההחלטה להאריך את הפסקת האש מתקבלת ברקע הודעה שפרסמה אמש שגרירות ארצות הברית, בה קריאה לאזרחיה השוהים בלבנון לעזוב את המדינה באופן מיידי. ההודעה מעידה על חששות אמריקניים מפני הסלמה אפשרית.

השיחות הקודמות התקיימו עוד לפני שטראמפ הודיע על הפסקת אש בת 10 ימים בלבנון. את סבב המו"מ הקודם אירח מזכיר המדינה מרקו רוביו. הפסקת האש עליה הודיע טראמפ בפעם הקודמת הייתה צפויה לפוג בעוד שלושה ימים, ולקראת המפגש תדרכו הלבנונים כי תכננו לבקש חודש נוסף של הפסקת אש.

בלבנון, מצידם, הציגו כמה דרישות לקראת השיחות הלילה - ובהן נסיגת צה"ל מדרום לבנון. השגריר בארה"ב לייטר הבהיר בתחילת השיחות כי המטרה המרכזית בהן היא פירוק חיזבאללה מנשקו, אבל בפועל, בישראל מטילים ספק ביכולת של ממשלת לבנון לפרק את חיזבאללה - והסכימו לשיחות בשל סיבות בינלאומיות ולחץ מדיני.

הדרישות של הלבנונים מנוגדות להצהרות של נתניהו, שר הביטחון כ"ץ ושרים נוספים שאמרו כי צה״ל יישאר ברצועת הביטחון שנתפסה בדרום לבנון, רצועה שמיועדת לתת מענה לאיום טילי הנ"ט ולאיומי הפשיטה של כוח רדואן של חיזבאללה אל עבר יישובי קו העימות.

בישראל, נזכיר, הבטיחו לפני כניסתה של הפסקת האש כי השיחות יתקיימו תחת אש, אולם בדיון קבינט טלפוני הצהיר לפתע ראש הממשלה נתניהו כי "טראמפ הוא גדול ידידנו - וכשהוא מבקש, אז אנחנו נענים".