בהודעה דרמטית שפורסמה בדקות האחרונות, הכריז הנשיא דונלד טראמפ על הטלת מצור ימי מלא על איראן, צעד חסר תקדים שמסמן הסלמה משמעותית במתיחות בין וושינגטון לטהרן. ההכרזה מגיעה על רקע קריסת השיחות בפקיסטן, כאשר סגן הנשיא ג'יי די ואנס הודיע כי לאחר 21 שעות של מו"מ מרתוני, הצדדים לא הצליחו להגיע להסכם.

"הפגישה התנהלה היטב, רוב הנקודות הוסכמו, אבל הנקודה היחידה שבאמת חשובה - הגרעין - לא", מסר טראמפ בהודעתו. "באופן מיידי, צי ארצות הברית, הטוב בעולם, יתחיל בתהליך של חסימה ימית של כל כלי שיט שמנסים להיכנס או לצאת ממיצר הורמוז". המהלך, שנחשב לאחד החמורים ביותר מאז תחילת המשבר, צפוי להשפיע על כ-20% מאספקת הנפט העולמית העוברת דרך המיצר האסטרטגי. "נפוצץ כל איראני שיירה לעברנו" טראמפ הבהיר כי המצור לא יסתפק בחסימת מיצר הורמוז בלבד. "הוריתי לצי שלנו לחפש ולעצור כל כלי שיט במים בינלאומיים ששילם אגרה לאיראן", הודיע הנשיא. "אף אחד שישלם אגרה לא חוקית לא ייהנה ממעבר בטוח בים הפתוח". בנוסף, הורה טראמפ על השמדת מוקשים ימיים שהאיראנים הניחו במיצרים, תוך אזהרה חריפה: "כל איראני שיירה לעברנו, או לעבר כלי שיט אזרחיים, יופצץ עד היסוד". הערב נחשף: אלו שני אחים מהערים החרדיות שריגלו עבור איראן ונתפסו נחמן שטרנהרץ | 12.04.26 ההודעה האמריקנית כוללת גם התייחסות לנזקים שספגה איראן במהלך המלחמה. "הצי שלהם איננו, חיל האוויר שלהם איננו, מערכות הנ"מ והרדאר שלהם חסרות תועלת, חומייני, ורוב 'המנהיגים' שלהם, מתים - והכול בגלל השאיפה שלהם לגרעין", ציין טראמפ. הנשיא הוסיף כי "מדינות נוספות יהיו מעורבות במצור הזה", אך לא פירט אילו מדינות מדובר.

סגן הנשיא ואנס

צה"ל נכנס לכוננות מלחמתית מלאה

בעקבות ההכרזה האמריקנית וקריסת המשא ומתן, צה"ל נכנס לכוננות מלחמתית מלאה. על פי דיווח של יוסי יהושע, הרמטכ"ל הורה על מעבר לנוהל קרב סדור בדומה למתכונת שהופעלה ערב המבצעים הקודמים על אדמת הרפובליקה האיסלאמית. אגף המודיעין בצה"ל הגביר את קצב בניית המטרות באיראן, תוך התמקדות במתקנים אסטרטגיים ברחבי המדינה.

גורמים בכירים במערכת הביטחון מדגישים כי למרות הכוננות המוגברת, טרם התקבלה החלטה פוליטית על ביצוע פעולה צבאית. עם זאת, הנחיית הרמטכ"ל ברורה: צה"ל חייב להיות מוכן לחזור למלחמה בהתראה קצרה ביותר. המהלך משקף את החשש בירושלים מפני הסלמה אזורית רחבה, במיוחד לאור הכוננות המוגברת בזירות נוספות.

צפו בתיעוד ( צילום: דובר צה"ל )

איראן: "לא זכיתם באמון שלנו"

מטהראן הגיבה בחריפות להכרזה האמריקנית. יו"ר הפרלמנט האיראני, מוחמד באקר קאליבאף, שהוביל את המשלחת לשיחות באסלאמאבאד, מסר כי "לפני המו"מ הדגשתי שיש לנו רצון טוב והכוונות הדרושות, אך בשל הניסיון משתי המלחמות הקודמות – איננו בוטחים בצד השני". לדבריו, "עמיתיי במשלחת האיראנית הציגו יוזמות צופות פני עתיד, אך הצד השני בסופו של דבר לא הצליח לזכות באמון המשלחת בסבב הזה".

קאליבאף הבהיר כי "ארצות הברית הבינה את ההיגיון והעקרונות שלנו, וכעת הגיע הזמן שהיא תחליט אם היא מסוגלת לזכות באמון שלנו או לא". הוא הציג את המשא ומתן כחלק ממאבק רחב יותר של איראן, כשהוא מציין כי "אנו רואים בדיפלומטיה של כוח שיטה נוספת לצד המאבק הצבאי למימוש זכויות העם האיראני". התגובה האיראנית משקפת את הפער העמוק בין הצדדים, כאשר כל אחד מאשים את השני בכישלון המשא ומתן.

דרום לבנון אחרי תקיפה ישראלית ( צילום: Ayal Margolin/Flash90 )

"מוכנים ודרוכים" - טראמפ מאיים בפעולה צבאית

טראמפ סיים את הודעתו באיום מפורש: "בנוסף, וברגע המתאים, אנחנו נהיה 'דרוכים ומוכנים', והצבא שלנו יסיים את מה שנותר מאיראן". ההצהרה מעלה את החשש מפני מבצע צבאי אמריקני נרחב, שעלול לכלול תקיפות אוויר על מתקני גרעין ומטרות אסטרטגיות נוספות באיראן.

המצור הימי, שצפוי להתחיל בימים הקרובים, מהווה צעד חסר תקדים במערכת היחסים בין שתי המדינות. גורמים בינלאומיים מביעים חשש כי המהלך עלול להוביל להסלמה אזורית רחבה, במיוחד לאור הנפיצות הגבוהה באזור. כידוע, רק לפני ימים ספורים התרחשה תקרית ימית במצר הורמוז, כאשר סירת תקיפה איראנית ניסתה לאתגר את הצי האמריקני במהלך פרובוקטיבי שהסתיים בנסיגה איראנית ברגע האחרון.

עולם התורה עוקב בדריכות אחר ההתפתחויות, כאשר גדולי ישראל קוראים להגברת התפילה למען שלום ישראל ובטחון תושביה. עדכונים נוספים בהמשך.