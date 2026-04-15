ואנס קרא לתומכים: 'אל תתנתקו בגלל נושא אחד'

סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ואנס התמודד אמש (שלישי) עם הפרעות חוזרות ונשנות במהלך נאומו באירוע של ארגון "Turning Point USA" באוניברסיטת ג'ורג'יה. ואנס, המיועד להתמודד על הנשיאות בשנת 2028, פנה למבקרי מדיניות החוץ והביטחון של הממשל בקריאה שלא לנטוש את הקואליציה השמרנית.

"אני לא אומר שאתם חייבים להסכים איתי בכל נושא", מסר ואנס לקהל. "מה שאני אומר הוא: אל תתנתקו בגלל שאתם לא מסכימים עם הממשל בנושא אחד". דבריו נאמרו על רקע מתיחות גוברת בקרב התומכים השמרנים בנוגע למדיניות הממשל במזרח התיכון. הפרעות חוזרות במהלך הנאום כעשר דקות לאחר תחילת דבריו, קטעו מפגינים בקהל את הנאום בצעקות נגד "רצח עם" והרג ילדים. המוחים התייחסו באופן מפורש למלחמה בעזה, באיראן ובלבנון, תוך שהם מבטאים את התנגדותם לפעולות הממשל באזור. ואנס בחר להגיב למפגינים בנימה פייסנית יחסית. "אני מכיר בכך שבוחרים צעירים לא אוהבים את המדיניות שיש לנו במזרח התיכון, בסדר. אני מבין", אמר סגן הנשיא. עם זאת, הוא הגן על הרקורד של ממשל טראמפ וטען כי הנשיא פעל להשגת הפסקת אש ברצועת עזה.

האתגר הפוליטי של ואנס

בהתייחסו לאחד הצועקים שהוצא מהאולם, הוסיף סגן הנשיא: "ניסינו בעקביות ככל יכולתנו לפתור את הבעיות, לא רק להתלונן עליהן כמו הבחור שברח". לדבריו, על השמרנים לתמוך בנשיא טראמפ בזכות הישגיו בנושאים אחרים, ובראשם סוגיית ההגירה.

המתיחות סביב סוגיית המלחמה מעמידה את ואנס במצב פוליטי מורכב. עליו לגשר בין פעולות הממשל לבין האגף האנטי-התערבותי בימין אליו הוא שייך בעצמו, שזוכה לרוח גבית מדמויות משפיעות כמו העיתונאי טאקר קרלסון וקבוצת ה-MAGA.

מדובר באתגר משמעותי, שכן ממשל טראמפ פעל באופן אקטיבי נגד איראן, הפעיל לחץ צבאי ופוליטי על ונצואלה כולל מצור ימי, ואף הציג עמדות תוקפניות בנוגע לגרינלנד ותעלת פנמה. כידוע, הנשיא טראמפ הטיל מצור ימי על מצר הורמוז במסגרת הלחץ על איראן.

קריאה למעורבות פוליטית

בסיום דבריו הדגיש סגן הנשיא את הצורך במעורבות פוליטית כדי "להחזיר את המדינה". "היו מעורבים יותר, תשמיעו את קולכם עוד יותר", אמר ואנס לקהל. "כך בסופו של דבר נחזיר את המדינה".

האמירה האחרונה העלתה תהייה בקרב פרשנים לנוכח העובדה שהמפלגה הרפובליקנית מחזיקה כיום בשליטה מלאה בבית הלבן ובשני בתי הקונגרס. על רקע זה, ואנס מסר לאחרונה כי הכדור במגרש של איראן בנוגע להמשך השיחות לאחר כישלון המו"מ בפקיסטן.