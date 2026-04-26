נשיא איראן מסעוד פזשכיאן הבהיר בשיחת טלפון עם ראש ממשלת פקיסטן שהבז שריף, כי טהרן לא תשוב לשולחן המשא ומתן עם ארצות הברית כל עוד נמשך המצור הימי במצר הורמוז.

על פי דיווח בטלוויזיה הממלכתית באיראן, מסר פזשכיאן לראש הממשלה הפקיסטני: "לא ניכנס למו"מ תחת לחץ, איומים ומצור". הנשיא האיראני הוסיף והטיל אחריות על ארצות הברית, בטענה כי הצעדים האמריקניים "זרעו חוסר אמון והפריכו את נכונותה המוצהרת של אמריקה לתקשר באופן דיפלומטי".

ההודעה האיראנית מגיעה על רקע החלטה דרמטית של הנשיא דונלד טראמפ לבטל את נסיעתם המתוכננת של שליחיו הבכירים, סטיב וויטקוף וג'ארד קושנר, לאיסלאמאבאד. השניים היו אמורים להיפגש שם עם שר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י במסגרת המגעים הדיפלומטיים להשגת הסכם גרעיני.

"ביטלתי זה עתה את נסיעת נציגיי לאיסלאמאבאד כדי להיפגש עם האיראנים", הודיע אתמול טראמפ ברשת החברתית Truth Social. "יותר מדי זמן מבוזבז על נסיעות, יותר מדי עבודה". הנשיא האמריקני הצביע על מה שהוא מגדיר כמשבר פנימי עמוק בהנהגה האיראנית: "ישנם מאבקים פנימיים אדירים ובלבול בתוך ה'הנהגה' שלהם, אף אחד לא יודע מי אחראי, כולל הם עצמם".