נשיא איראן מסעוד פזשכיאן הבהיר בשיחת טלפון עם ראש ממשלת פקיסטן שהבז שריף, כי טהרן לא תשוב לשולחן המשא ומתן עם ארצות הברית כל עוד נמשך המצור הימי במצר הורמוז.
על פי דיווח בטלוויזיה הממלכתית באיראן, מסר פזשכיאן לראש הממשלה הפקיסטני: "לא ניכנס למו"מ תחת לחץ, איומים ומצור". הנשיא האיראני הוסיף והטיל אחריות על ארצות הברית, בטענה כי הצעדים האמריקניים "זרעו חוסר אמון והפריכו את נכונותה המוצהרת של אמריקה לתקשר באופן דיפלומטי".
ההודעה האיראנית מגיעה על רקע החלטה דרמטית של הנשיא דונלד טראמפ לבטל את נסיעתם המתוכננת של שליחיו הבכירים, סטיב וויטקוף וג'ארד קושנר, לאיסלאמאבאד. השניים היו אמורים להיפגש שם עם שר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י במסגרת המגעים הדיפלומטיים להשגת הסכם גרעיני.
"ביטלתי זה עתה את נסיעת נציגיי לאיסלאמאבאד כדי להיפגש עם האיראנים", הודיע אתמול טראמפ ברשת החברתית Truth Social. "יותר מדי זמן מבוזבז על נסיעות, יותר מדי עבודה". הנשיא האמריקני הצביע על מה שהוא מגדיר כמשבר פנימי עמוק בהנהגה האיראנית: "ישנם מאבקים פנימיים אדירים ובלבול בתוך ה'הנהגה' שלהם, אף אחד לא יודע מי אחראי, כולל הם עצמם".
על פי דיווחים בסוכנות הידיעות AP, פקיסטן פועלת בימים אלה למנוע את קריסת המשא ומתן ולהארכת הפסקת האש. הנהגת המדינה ממתינה להודעת איראן על הגעת משלחתה לסבב שיחות נוסף, תוך שמירה על כוננות ביטחונית גבוהה בבירה.
כוחות משטרה וצבא פקיסטניים מוצבים לאורך צירים מרכזיים ומאיישים מחסומים בדרכים המובילות לחלקים השונים של העיר. המגבלות הללו מאלצות את התושבים המקומיים להשתמש בדרכים חלופיות ארוכות, בעוד הדרג הביטחוני אינו מורה על הקלה באמצעי הזהירות.
במקביל למשבר הדיפלומטי, צבא ארצות הברית מפתח בימים אלה תוכניות פעולה חדשות שנועדו לפגוע ביכולותיה הצבאיות של איראן באזור מצר הורמוז, למקרה שהפסקת האש הנוכחית תקרוס - כך דווח ברשת CNN.
על פי מקורות המעורים בפרטים, האפשרויות הנבחנות כעת בפנטגון כוללות התמקדות בתקיפות דינמיות של יעדים איראניים סביב מצר הורמוז, המפרץ הפרסי ומפרץ עומאן. התוכניות מפרטות אפשרויות לפגיעה בסירות תקיפה מהירות, ספינות מיקוש ונכסים נוספים שסייעו לטהרן לסגור הלכה למעשה את נתיבי המים המרכזיים הללו.
חסימת מצר הורמוז יצרה גלי הדף אדירים בכלכלה העולמית, אשר מאיימים לחבל במאמציו של הנשיא טראמפ להוריד את האינפלציה בארצות הברית. סגירת המצר נמשכת על אף הפסקת האש והקפאת התקיפות האמריקניות שהחלו בשבעה באפריל.
0 תגובות