טראמפ: "אני לא עושה עסקאות רעות" | נשיא איראן מאיים

הנשיא טראמפ

על רקע הדיווחים על התקדמות במשא ומתן בין ארצות הברית לאיראן, מסר הנשיא דונלד טראמפ היום (ראשון) הודעה ברורה לתקשורת: "זה תלוי לחלוטין בי". הנשיא הבהיר כי אם יהיו חדשות על עסקה, "אלו הולכות להיות רק חדשות טובות. אני לא עושה עסקאות רעות".

דבריו של טראמפ מגיעים בעיצומה של עבודה דיפלומטית אינטנסיבית, כאשר מקורות בטהרן מסרו לסוכנות הידיעות "טסנים" כי המחלוקת על סעיף אחד או שניים במזכר ההבנות עדיין נמשכת. על פי הדיווחים, ההסכם המתגבש כולל השהיית סנקציות הנפט על איראן וסיום המלחמה בלבנון. איראן: 'לא ניתן ויתורים בכבוד המדינה' במקביל להצהרות טראמפ, העביר הנשיא האיראני מסר תקיף משלו. על פי הדיווחים, הוא הבהיר כי צוות המשא ומתן האיראני לא ייתן ויתורים כאשר מדובר בכבוד המדינה. המסר מגיע על רקע התמונה הדרמטית שפרסם טראמפ בימים האחרונים, המציגה מל"ט אמריקני תוקף סירות איראניות. הרצוג: "התבהמות מאיימת להיכנס למיינסטרים" • בן גביר: "לא ראוי להיות נשיא" דוד קליין | 17:29 מקור צבאי בכיר באיראן הזהיר כי הכוחות המזוינים האיראניים נמצאים בכוננות מלאה בכל עת, ומוכנים להשיב בצורה שונה לחלוטין לכל פעולה עוינת. "אם האמריקנים יפעלו, התגובה תהיה שונה", הבהיר המקור.

פקיסטן: הכרזה צפויה מחר

ערוץ התקשורת אל-מיאדין דיווח כי מחר צפויה הכרזה משותפת של שר החוץ ומפקד הצבא של פקיסטן. על פי הדיווח, ייתכן שפקיסטן תכריז מחר על ארבע נקודות שהושגו במסגרת המשא ומתן העקיף בין וושינגטון לטהרן.

כזכור, איסלמבאד הצליחה לבסס את עצמה כשחקנית מפתח במשא ומתן, תוך שהיא מעבירה הודעות ומסמכים בין הצדדים במאמץ למנוע הסלמה נוספת. שר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י יצא לדרך לביקור במוסקבה בראש משלחת דיפלומטית, לאחר סיור שכלל את פקיסטן ועומאן.

על פי דיווחים קודמים, מקורות באל-ערביה טענו כי עבודה אינטנסיבית מתנהלת לליטושים אחרונים של הסכם היסטורי, כאשר נוסח סופי עשוי להתפרסם בתוך שעות.