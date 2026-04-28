דיווח איראני: זה הפתרון החדש למצור של טראמפ?

בעוד ממשל טראמפ מהדק את המצור על איראן ודוחה את חידוש המשא ומתן הגרעיני, מדווחת סוכנות הידיעות האיראנית "תסנים" על הפעלה רשמית של מסדרון תחבורה יבשתי וימי בין טהראן לאיסלאמאבאד. המהלך, שמגיע על רקע המתיחות הביטחונית בגבול פקיסטן-אפגניסטן, נתפס כניסיון איראני לעקוף את הסנקציות האמריקניות ולפתוח נתיבי סחר חלופיים.

על פי הדיווח האיראני, שתי המדינות הציבו יעד שאפתני של 10 מיליארד דולר בהיקף הסחר ביניהן, כאשר פקיסטן עם 255 מיליון תושביה מהווה שוק מרכזי לייצוא האיראני, בדגש על תחום האנרגיה. "המיקום של איראן כצומת בין מזרח, מערב, צפון ודרום, חרף הלחצים והמגבלות הנובעים מהסנקציות והמאמצים של ארה"ב להגביל את נתיבי הסחר, אינו ניתן למחיקה או למצור", נכתב בדיווח. תשתיות משודרגות ונמלים חדשים ג'וואד הדאייתי, מנהל מחלקת המעבר והתחבורה הבינלאומית בארגון הכבישים של איראן, מסר כי "הפעלת המסדרון מהווה צעד חשוב לחיזוק שיתוף הפעולה הכלכלי ולהקלת תנועת הסחורות בין שתי המדינות". לדבריו, "השימוש בנתיב האיראני לצורך גישת פקיסטן למרכז אסיה נמצא כעת על סדר היום". הלם מוחלט: כך הגיבו מכריו ושכניו של האיש שניסה לחסל את הנשיא ישראל גרוס | 18:06 המסדרון כולל שני מעברי גבול מרכזיים: מירג'אווה, מעבר ותיק בן 70 שנה שעבר שדרוג תשתיות נרחב, ורימדאן, מעבר חדש יותר שנמצא בתהליכי פיתוח מואצים. "מעבר הגבול מירג'אווה הוא אחד הוותיקים באיראן, בוצעו בו השקעות משמעותיות כולל פיתוח תשתיות כניסה ויציאה", הבהיר הדאייתי. "במקביל, התוכנית הכוללת למעבר רימדאן אושרה והכנות לעבודות פיתוח בעיצומן".

בצד הפקיסטני, המסדרון מתחבר לנמלי הים גוואדאר, קראצ'י ופורט קאסם, המאפשרים חיבור לשרשראות אספקה בינלאומיות ולסחר עם סין. הדאייתי הדגיש כי "הושגה גישה הדדית לנמלים ולמעברי הגבול היבשתיים. פקיסטן היא אחד השווקים המרכזיים באזור לייצוא האיראני, במיוחד בתחום האנרגיה".

המבוי הסתום באפגניסטן

לפי הדיווח האיראני, המניע העיקרי של פקיסטן להפעלת המסדרון הוא "החרפת חוסר הביטחון בגבול שבין פקיסטן לאפגניסטן", ששיבשה את נתיבי הגישה של איסלאמאבאד למרכז אסיה. איראן, הממוקמת בצומת דרכים אסטרטגית, מהווה את החלופה היציבה ביותר עבור הפקיסטנים במצב הנוכחי.

המהלך מגיע בעיתוי רגיש במיוחד, שבועות ספורים לאחר שנשיא טראמפ ביטל את נסיעת שליחיו לאיסלאמאבאד למשא ומתן עם איראן. כזכור, נשיא איראן פזשכיאן הבהיר בשיחה עם ראש ממשלת פקיסטן כי טהראן לא תשוב לשולחן המשא ומתן כל עוד נמשך המצור הימי במצר הורמוז.

משמעות גיאופוליטית

הפעלת המסדרון מאפשרת לאיראן להדק את אחיזתה ברשת הסחר האזורית למרות הניסיון לבודד אותה. עבור פקיסטן, מדובר בקיצור דרך משמעותי לשווקי מרכז אסיה תוך ניצול ההסכמים הכלכליים הקיימים שלה עם סין. הדיווח מדגיש כי "הפעלת המסדרון תורמת לחיזוק תפקידה של איראן במסדרונות האזוריים".

המהלך מצטרף לשורת צעדים שנוקטת איראן בניסיון להתמודד עם הלחץ האמריקני. גורם אמריקני בכיר מסר כי הנשיא טראמפ דחה את ההצעה האיראנית החדשה משום שאינה נותנת מענה לסוגיית הגרעין. בתוך כך, דיווחים באיראן מצביעים על דיון חירום בטהראן בשל החשש שהכלכלה תקרוס תוך 6-8 שבועות.

יצוין כי בעוד איראן מנסה לעקוף את המצור בדרכים כלכליות, ראש המוסד חשף השבוע כי ישראל השיגה "מודיעין אסטרטגי וטקטי בליבת הסוד של האויב" במסגרת פעילות חשאית עמוקה בלב טהראן. המערכה הרב-זירתית מול איראן נמשכת במישורים המודיעיניים, הצבאיים והכלכליים.