מחקר רחב היקף מצא כי אנטוציאנינים - הפיגמנטים שמעניקים לפירות יער את צבעם הכחול‑סגול - עשויים לשפר באופן מובהק את תפקודי המוח אצל מבוגרים | ההשפעה המשמעותית ביותר נרשמה דווקא לאורך זמן, ולא במינונים גבוהים (בריאות)
המומחים ממליצים לשמור על תזונה מאוזנת ולהקפיד על שתייה מספקת כדי להקל על תופעות הלוואי השכיחות של החיסון - כגון עייפות, כאבים, סחרחורת וחום קל | מהן ההמלצות התזונתיות שיכולות לשפר את ההתמודדות של הגוף עם החיסון ולסייע לתגובה חיסונית מיטבית? (בריאות)
הזמן הוא דבר חמקמק. מצד אחד החופשה חולפת כהרף עין בעוד שעמידה בתור נמשכת נצח, מה ההסבר לתופעה? | מחקרים מתחום הפסיכולוגיה, מדעי המוח והפילוסופיה מנסים לפענח איך המוח האנושי חווה את הזמן – ומדוע הוא לעיתים מתעתע (פסיכולוגיה)
משטרת ישראל מבקשת את עזרת הציבור באיתור נעדר מבוגר - תושב ירושלים, אשר יצא מביתו ביום ראשון בערב ומאז עד לשעה זו - עבדו עקבותיו | המבוגר הירושלמי יצא מביתו בשכונת מאה שערים ונראה לאחרונה בצומת ׳כיכר השבת׳ (חרדים, משטרה)